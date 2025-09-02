La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

La Embajada de Rusia en Argentina rechazó este martes las acusaciones del Gobierno nacional que señalaban una presunta participación de ese país en la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En un comunicado oficial, la representación diplomática calificó los señalamientos como “infundadas y falsas” y remarcó que “no se han aportado ningunas pruebas al respecto”.
“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, expresaron desde la Embajada rusa.
Asimismo, el organismo diplomático cuestionó los rumores: “Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”.
En este sentido, la respuesta fue categórica: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.
Por último, la Embajada destacó que el próximo mes de octubre ambas naciones celebrarán el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas, e instó a hacerlo “con este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.