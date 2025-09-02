Secciones
Política

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

La representación diplomática calificó los señalamientos como “infundadas y falsas” y remarcó que “no se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 1 Hs

La Embajada de Rusia en Argentina rechazó este martes las acusaciones del Gobierno nacional que señalaban una presunta participación de ese país en la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En un comunicado oficial, la representación diplomática calificó los señalamientos como “infundadas y falsas” y remarcó que “no se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, expresaron desde la Embajada rusa.

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Asimismo, el organismo diplomático cuestionó los rumores: “Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

En este sentido, la respuesta fue categórica: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”.

En Uruguay, el periodista Eduardo Preve abordó la polémica por los audios atribuidos a Karina Milei

En Uruguay, el periodista Eduardo Preve abordó la polémica por los audios atribuidos a Karina Milei

Por último, la Embajada destacó que el próximo mes de octubre ambas naciones celebrarán el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas, e instó a hacerlo “con este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.

Temas RusiaTucumánPatricia BullrichRepública ArgentinaJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lousteau criticó a Bullrich por pedir el allanamiento de periodistas que revelaron el escándalo de las coimas

Lousteau criticó a Bullrich por pedir el allanamiento de periodistas que revelaron el escándalo de las coimas

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
3

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
4

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
5

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
6

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

Más Noticias
Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Comentarios