Una argentina, entre los muertos por el atentado a tiros en Jerusalén

TEL AVIV, Israel.- Una argentina murió en el atentado terrorista en Jerusalén, cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra una concurrida parada de colectivos. Entre las seis víctimas asesinadas a balazos está Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, quien había nacido en Argentina y residía en Israel desde su infancia, confirmó el rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.
El religioso contó que “Sarita” estaba en el lugar del ataque porque iba a su trabajo. “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana”, expresó Hamra en X.
Dos palestinos abrieron fuego el lunes en una estación de autobuses de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informaron las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza.
El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.
El gobierno israelí aprovechó la situación para arremeter contra el gobierno español de Pedro Sánchez, que ayer anuncio medidas para “detener el genocidio en Gaza”. “Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de España”, dijo el canciller israelí, Gideon Saar.
“Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamas y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!”, acusó.
Según Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, un hombre de unos 50 años y tres hombres de unos 30 años murieron en el atentado. Más tarde, los hospitales de la ciudad anunciaron la muerte de una mujer -después se supo que era la argentina Voloj de Mendelson- y otro hombre.
Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos. El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos. Cinco de ellos están graves.
La policía declaró que “un agente de seguridad y un civil (...) reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”. “Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad. “Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes”, declaró.
El presidente Isaac Herzog señaló en X que “este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto”.
El movimiento islamista palestino Hamas, en guerra con Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, se felicitó del ataque pero no lo reivindicó.
“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó en un comunicado.
Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque.
Ciudad de Gaza: Netanyahu llama a la población a irse ahora
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a la población a irse “ahora” de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su ejército intensifica su ofensiva. La Defensa Civil de Gaza dio cuenta de al menos 39 muertos en bombardeos israelíes en la Franja, 25 de los cuales en Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. “En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró Netanyahu en un video.