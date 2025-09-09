Una argentina, entre los muertos por el atentado a tiros en Jerusalén

Ciudad de Gaza: Netanyahu llama a la población a irse ahora

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a la población a irse “ahora” de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su ejército intensifica su ofensiva. La Defensa Civil de Gaza dio cuenta de al menos 39 muertos en bombardeos israelíes en la Franja, 25 de los cuales en Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. “En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró Netanyahu en un video.



