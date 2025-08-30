Israel declara Ciudad de Gaza como “zona de combate”

TEL AVIV, Israel.- En medio de lo que describió como “etapas iniciales” de su planificada ofensiva para “tomar el control” de la Ciudad de Gaza, el Ejército israelí la declaró como “zona de combate”. Por tanto, puso fin a las llamadas “pausas tácticas” para la entrega de ayuda humanitaria, en una región golpeada por la hambruna. En paralelo, el Estado de mayoría judía anunció que recuperó los cadáveres de dos rehenes en una operación en Gaza. Uno de ellos fue identificado como Ilan Weiss, asesinado durante el ataque del 7 de octubre.