Javier Milei reunió dos horas a su gabinete y crecen las versiones de cambios en el equipo

El presidente Javier Milei llegó este lunes por la mañana a la Casa Rosada, horas después de confirmarse la categórica derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria.
Puntual y dispuesto a tomar la iniciativa, el mandatario convocó a su gabinete a una reunión de dos horas en medio de rumores de cambios en la estructura de gobierno y en la estrategia política.
La jornada no solo estuvo marcada por el impacto electoral: en paralelo, los mercados reaccionaron con fuertes caídas y crecieron las dudas sobre el rumbo económico. Tras el ecuentro, los ministros se cruzaron en la explanada de Balcarce 50 con una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encabezada por su presidente Ilan Goldfajn.
Segundos después llegó el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para sumarse al encuentro con el organismo.
El futuro inmediato del gabinete quedó abierto. Aunque trascendió que podría haber otra reunión por la tarde, en el oficialismo prima el hermetismo. Lo único seguro, a pocas horas del golpe electoral bonaerense, es que los libertarios enfrentan presiones cruzadas y que el desenlace marcará el rumbo político de Milei de cara a los comicios de octubre.
Reclamos internos y tensiones
La derrota electoral abrió una discusión en el oficialismo. Desde el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo se exige un reordenamiento del gabinete, con críticas dirigidas al rol de los primos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, cuestionado por su manejo legislativo, y Eduardo “Lule”, señalado por su rol en la estrategia electoral y salpicado por los audios del ex funcionario Diego Spagnuolo.
Las presiones también apuntan a Sebastián Pareja, armador de LAA en Buenos Aires, a quien algunos referentes libertarios responsabilizan del mal desempeño en el distrito.
El youtuber oficialista Daniel Parisini (alias el "Gordo Dan") escribió en redes: “DT ordene YA el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene YA el equipo y venceremos”.