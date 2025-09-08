Javier Milei reunió dos horas a su gabinete y crecen las versiones de cambios en el equipo

Reclamos internos y tensiones

La derrota electoral abrió una discusión en el oficialismo. Desde el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo se exige un reordenamiento del gabinete, con críticas dirigidas al rol de los primos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, cuestionado por su manejo legislativo, y Eduardo “Lule”, señalado por su rol en la estrategia electoral y salpicado por los audios del ex funcionario Diego Spagnuolo.