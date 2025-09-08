“En Tucumán, muchos jubilados le hemos dado el voto a Milei; pero ahora ya no”

Serafín Ruiz, de 62 años y empleado público, resumió su malestar con crudeza. “Este gobierno lo único que ha hecho es destruir todo. Hoy miro el bolsillo y no tengo una moneda. Estoy endeudado con préstamos y ya no llego a fin de mes”, dijo. Y su inquietud no es solo personal. “Me preocupa mucho el tema de los jubilados. Los reprimen en las protestas, les tiran gas pimienta, y encima no actualizan los bonos. Así no se puede vivir”, advirtió.