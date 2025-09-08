Secciones
“En Tucumán, muchos jubilados le hemos dado el voto a Milei; pero ahora ya no”

Tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, en la provincia las críticas de la gente se centra en la economía, la obra pública y la situación de los adultos mayores.

Hace 1 Hs

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires repercutieron con fuerza en la provincia, donde tucumanos consultados por LA GACETA expresaron sus preocupaciones y, sobre todo, su desencanto con la gestión de Javier Milei.

Serafín Ruiz, de 62 años y empleado público, resumió su malestar con crudeza. “Este gobierno lo único que ha hecho es destruir todo. Hoy miro el bolsillo y no tengo una moneda. Estoy endeudado con préstamos y ya no llego a fin de mes”, dijo. Y su inquietud no es solo personal. “Me preocupa mucho el tema de los jubilados. Los reprimen en las protestas, les tiran gas pimienta, y encima no actualizan los bonos. Así no se puede vivir”, advirtió.

Otro vecino, Dionisio Medina, de 80 años, fue aún más tajante: “Muchos jubilados le hemos dado el voto a Milei, pero ahora ya no. Él dijo que íbamos a estar mejor y fue todo lo contrario. Quitó pensiones a inválidos, incluso a chicos discapacitados, y encima se burla cuando veta los aumentos a jubilados”. 

El hombre confesó sentirse profundamente desilusionado. “La democracia sirve a los políticos, no a nosotros los ciudadanos comunes. Por eso digo lo que digo, aunque me lleven preso: todos los que entran, entran a robar”.

De acuerdo a los testimonios, el mensaje que se repite en las calles tucumanas es claro: quienes alguna vez confiaron en el actual gobierno nacional hoy sienten que la realidad los golpea cada día más fuerte. Y, de cara a las próximas elecciones, la advertencia de los entrevistados sintetiza el malestar: “El voto de los jubilados ya no está”.

