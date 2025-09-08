Nunca uses este producto para piso si tenés gatos o perros

De acuerdo con Missouri Poison Center, una organización que busca auxiliar y prevenir la intoxicación por medio de compuestos médicos, detalló en su página web que los gases de cloro son inmediatamente irritantes con un olor muy acre, que provoca lagrimeo en los ojos, secreción nasal y tos. Cuando estás realizando labores de limpieza, debés prestar atención a tu cuerpo. Si presentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente mientras estás limpiando tienes que alejarte del lugar, abrir las ventanas o utilizar un ventilador para dispersar el olor.