Nunca uses este producto para piso si tenés gatos o perros

Las mascotas no solo requieren cuidados como baños o las porciones adecuadas de comida. Hay precauciones indirectas que también debemos tomar en cuenta y que algunas veces olvidamos, como es el caso de la limpieza en el hogar. Los productos que usamos para asear el piso pueden ser altamente nocivos para nuestros perros y gatos.
Los productos de limpieza convencionales pueden afectar a la salud de las mascotas que habitan nuestro hogar. Aunque puedan ser sumamente efectivos o necesarios para mantener un suelo libre de manchas, pueden contribuir a enfermedades no deseadas en estos compañeros.
Desde Humane Society, una organización internacional a favor de la vida animal, advirtió en un comunicado que los limpiadores que tienen olores muy potentes representan un gran peligro para las mascotas, ya que la mayoría están elaborados por químicos como el alcohol, lejía, peróxido de hidrógeno y cualquier otro compuesto que contiene la palabra “fenol”.
Advertencia por los descuidos
Cualquiera de estos productos pueden provocar intoxicación en las mascotas, por lo que los dueños deben ser cuidadosos con su uso. La doctora Barbara Hodges, directora de defensa y divulgación de la Asociación Médica Veterinaria de la Sociedad Protectora de Animales, explicó que el uso de estos productos sumados a los descuidos, pueden tener graves efectos.
“Si está lavando el piso y suena el teléfono y lo levante y se sienta en el sofá para hablar, su perro o gato podría estar jugando con esa agua”, comentó la doctora, por lo que recomienda que en estas actividades se dedique toda la atención necesaria para evitar poner en peligro a las mascotas.
El peligro de los blanqueadores y la orina
Los blanqueadores domésticos tienen un fuerte olor, aunque se componen en su mayoría de agua puesto que el hipoclorito de sodio tiene una concentración de 5 a 8 por ciento, cuando éste líquido entre en contacto con la orina de los animales se liberara el gas de cloramina el cual es altamente tóxico.
De acuerdo con Missouri Poison Center, una organización que busca auxiliar y prevenir la intoxicación por medio de compuestos médicos, detalló en su página web que los gases de cloro son inmediatamente irritantes con un olor muy acre, que provoca lagrimeo en los ojos, secreción nasal y tos. Cuando estás realizando labores de limpieza, debés prestar atención a tu cuerpo. Si presentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente mientras estás limpiando tienes que alejarte del lugar, abrir las ventanas o utilizar un ventilador para dispersar el olor.
Tanto para los humanos como para las mascotas, los limpiadores pueden representar graves consecuencias para la salud. Mientras que las personas pueden intoxicarse por los gases, los perros y gatos que no reconocen el peligro de estos productos pueden beber una sustancia contaminada, o limpiar una parte de su pelaje con la misma.