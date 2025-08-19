Por qué no es bueno abrazar a los perros, según los especialistas

¿Por qué los perros pueden reaccionar mal ante un abrazo humano?

Este tipo de contacto físico les resulta antinatural y puede generarles tensión y nerviosismo. A diferencia de los humanos, que usan los abrazos como una forma de mostrar afecto y establecer vínculos, los perros no se abrazan entre sí en su interacción social natural. Cuando una persona rodea a un perro con los brazos, el animal puede sentirse atrapado y experimentar una falta de movimiento que activa su respuesta al estrés.