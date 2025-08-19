Secciones
SociedadActualidad

Por qué no es bueno abrazar a los perros, según los especialistas

A pesar de que para los humanos es una muestra de afecto común, los especialistas afirman que los animales no lo disfrutan.

Los abrazos incomodan a los perros Los abrazos incomodan a los perros Diario Uno
Hace 4 Hs

Aunque se trata de una acción que nos surge instintivamente, la verdad es que abrazar a nuestras mascotas supone algunos riesgos que deberíamos conocer para decidir entre seguir haciéndolo o si conviene ser un poco más precavidos. Este es el motivo por el que no debes abrazar a tu perro.

El concepto de que los perros disfrutan de los abrazos está profundamente arraigado en la cultura, a pesar de la falta de evidencia científica que lo respalde. La prueba acumulada sugiere la necesidad de reconsiderar esta práctica común entre los dueños de caninos.

Estos son los tipos de personas que no deberían adoptar perros

Estos son los tipos de personas que no deberían adoptar perros

Un reciente estudio encabezado por Elizabeth Ann Walsh de la clínica veterinaria Cork Pet Behaviour Centre en Irlanda analiza videos en lugar de imágenes estáticas, proporciona una visión más completa de cómo los perros reaccionan ante los abrazos, lo que muestra una amplia gama de comportamientos que sugieren una notable incomodidad.

Qué dicen los expertos sobre abrazar a los perros

Los expertos señalan que abrazar a los perros no es una forma adecuada de mostrarles afecto, ya que este tipo de contacto físico puede generarles estrés y ansiedad. Los investigadores descubrieron que los perros exhiben signos evidentes de incomodidad, como evitar el contacto visual, lamerse los labios, parpadear con frecuencia, bajar las orejas y jadear cuando son abrazados. 

Estudios previos en 2016 ya habían identificado comportamientos similares en fotografías, lo que sugiere que la percepción popular sobre los abrazos caninos es errónea.

Caroline Kisko del Kennel Club y Claire Matthews del centro de rescate de animales británic Battersea Dogs and Cats Home coinciden en que, aunque los abrazos son naturales entre humanos, no lo son para los perros. Además, Evan MacLean del Centro de Cognición Canina de Duke advierte que los abrazos pueden bloquear el instinto natural de huida de los perros, lo que incrementa así su estrés y potencialmente provocando una reacción agresiva.

¿Por qué los perros pueden reaccionar mal ante un abrazo humano?

Este tipo de contacto físico les resulta antinatural y puede generarles tensión y nerviosismo. A diferencia de los humanos, que usan los abrazos como una forma de mostrar afecto y establecer vínculos, los perros no se abrazan entre sí en su interacción social natural. Cuando una persona rodea a un perro con los brazos, el animal puede sentirse atrapado y experimentar una falta de movimiento que activa su respuesta al estrés.

Esta sensación de inmovilidad y la incapacidad de escapar puede intensificar el estrés del perro, llevándolo a exhibir comportamientos evasivos o agresivos. En casos extremos, algunos perros pueden incluso recurrir a morder como una manera de liberar la tensión acumulada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios