¿Qué es el yoga restaurativo y por qué una experta recomienda practicarlo cuando hay estrés?

Este tipo de yoga se centra en relajar el cuerpo en profundidad más que en estirar o ejercitar musculatura. A diferencia del yoga tradicional, el cuerpo no se adapta a las asanas, sino al revés: mediante el uso de instrumentos, cada postura se adapta a las posibilidades del cuerpo para mantenerla durante un periodo entre 5 y 20 minutos. El yoga restaurativo suele utilizar mat –colchonetas de yoga–, almohadones, sillas, bandas elásticas y otros soportes.