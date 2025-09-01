Reducir el estrés y hacer ejercicio: tres aplicaciones para hacer yoga de manera gratuita

La actividad del yoga ya no es exclusiva para quienes tienen tiempo y el dinero para pagar clases privadas o grupales con otras personas. La tecnología permite hacerlo de manera casera y privada con aplicaciones.
Esta opción se basa en clases guiadas con planes adaptativos para los diferentes niveles de experiencias y conocimiento en el tema. Esto es beneficioso para quienes tienen agendas ajustadas y sufren de sedentarismo, contracturas, y dolores musculares. Además el yoga tiene beneficios a nivel mental como mejorar la fuerza, flexibilidad, equilibrio y postura, además de reducir el estrés, la ansiedad y la presión arterial.
Tres aplicaciones recomendadas para hacer yoga y mejorar la salud
Entre las aplicaciones más recomendadas para practicar yoga se destacan Down Dog, Daily Yoga y Yoga para principiantes. Todas están diseñadas para adaptarse tanto a quienes dan sus primeros pasos como a quienes ya tienen experiencia en la disciplina. Además, son intuitivas, accesibles y cuentan con rutinas claras que facilitan la práctica en casa.
Down Dog se presenta como una de las más completas, ya que permite elegir entre miles de combinaciones de clases y ajustar parámetros como tiempo, nivel y estilo. Por su parte, Daily Yoga es ideal para quienes buscan un plan progresivo, con programas estructurados de varios días y guías detalladas para avanzar paso a paso. En tanto, Yoga para principiantes ofrece sesiones cortas, simples y en video, pensadas especialmente para quienes recién comienzan.
A diferencia de los tutoriales aislados disponibles en internet, estas aplicaciones brindan programas bien organizados que facilitan la constancia. También permiten llevar un registro de los avances y ofrecen recordatorios diarios para mantener la motivación. De este modo, se convierten en aliadas efectivas para sostener la práctica y convertirla en un hábito saludable.
Beneficios del yoga
El yoga aporta beneficios comprobados tanto a nivel físico como mental. Diversos estudios demuestran que su práctica regular ayuda a reducir el estrés y la ansiedad con resultados similares a una terapia médica convencional. También mejora la calidad del sueño, permitiendo conciliarlo más rápido y lograr un descanso profundo y reparador. Además, fortalece huesos y músculos de forma progresiva, potencia la flexibilidad y contribuye a prevenir lesiones.
En el ámbito laboral y académico, el yoga se presenta como un aliado clave para mejorar el rendimiento. Favorece la concentración, la serenidad mental y la gestión del estrés, lo que se traduce en mayor productividad y mejores resultados en los estudios. Asimismo, ayuda a aliviar dolores crónicos y posturales, aporta beneficios antienvejecimiento al proteger el ADN y hasta contribuye a la quema de calorías en prácticas más dinámicas. Todo esto se complementa con la respiración consciente, una herramienta central para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente.