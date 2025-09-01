Reducir el estrés y hacer ejercicio: tres aplicaciones para hacer yoga de manera gratuita

En el ámbito laboral y académico, el yoga se presenta como un aliado clave para mejorar el rendimiento. Favorece la concentración, la serenidad mental y la gestión del estrés, lo que se traduce en mayor productividad y mejores resultados en los estudios. Asimismo, ayuda a aliviar dolores crónicos y posturales, aporta beneficios antienvejecimiento al proteger el ADN y hasta contribuye a la quema de calorías en prácticas más dinámicas. Todo esto se complementa con la respiración consciente, una herramienta central para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente.