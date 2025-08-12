 ¿Mala postura? Esta es la asana de yoga que alivia dolores de cuello
Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Mala postura? Esta es la asana de yoga que alivia dolores de cuello

Se trata de una asana que tiene cierta exigencia pero que puede lograrse con poco tiempo de práctica, siempre que haya acompañamiento de un experto para evitar lesiones mayores.

El yoga es utilizado como una práctica para aliviar dolores de espalda, sobre todo de cervical.
Hace 27 Min

El yoga es una práctica de origen hindú, integral por los tipos de ejercicios que involucra para lograr el bienestar. Se compone de una serie de posturas, a las que se denominan asanas, muy usadas para favorecer la columna y a elasticidad del cuerpo. Por eso se convirtió en una de las prácticas más recomendadas para eliminar problemas de la columna y el cuello.

El cáncer que se confunde con dolor de espalda y puede avanzar rápidamente

El cáncer que se confunde con dolor de espalda y puede avanzar rápidamente

Desde hace siglos se practica el yoga en todo el mundo. Aunque nació en India, su aplicación se difundió tanto que llegó a hacerse conocido en todo el mundo. Según un artículo difundido por la Universidad Nacional de Colombia, “se convirtió en uno de los sistemas de acondicionamiento físico y espiritual con más adeptos en nuestros días”.

¿En qué consiste el yoga?

La práctica del yoga no incluye solo asanas sino que apunta, además del plano físico, al mental y espiritual con la incorporación de respiración controlada y meditaciones. En occidente hoy se utiliza como un ejercicio para reducir el estrés. Según el sitio Medline Plus, reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ayuda a la relajación, mejora la confianza, la coordinación, equilibrio y concentración y ayuda a la digestión y a dormir mejor.

Las afecciones de la espalda constituyen uno de los problemas para los que más se aplica el yoga. Pero si una persona tiene un diagnóstico dado por un médico, deberá consultar si es seguro practicar antes de empezar a hacerlo. Es importante saber si hay alguna postura o tipo de esfuerzo muscular que sería mejor evitar. Del mismo modo, deberá dar aviso a su instructor de yoga sobre las dolencias o diagnósticos que presente.

La asana de yoga para eliminar el dolor de cuello

El ritmo de día a día, la lectura, la vida académica y laboral nos obligan a adoptar malas posturas durante horas. Así es como se originan los pinzamientos, lesiones o desviaciones de los huesos de la columna. Los más afectados terminan siendo la espalda y, en gran medida, la cervical. Existen asanas ideales para aliviar los dolores que se producen en esta zona de la espalda.

Pincha murayasana, la postura de yoga para aliviar dolores de cuello.

La postura del pavo real o pincha mayurasana es una una asana desafiante, sobre todo para quienes no tienen experiencia previa o no tienen un mínimo de actividad física recurrente. Sin embargo, no es difícil de lograr después de los primeros intentos o sesiones de yoga. Para hacerlo, deberás seguir estos pasos:

1. Ponete en posición de plancha apoyando los antebrazos en el mat o esterilla. Los brazos deben estar en paralelo a la altura de los hombros. Las palmas de las manos se deben apoyar en el suelo y separar los dedos para tener un mejor agarre.

2. Flexioná la cadera hacia arriba y acercá los pies poco a poco hacia el torso, como caminando hacia adelante, sin despegar los brazos del mat y sin flexionar las rodillas. La cadera debe elevarse hacia el techo hasta llegar a ardha pincha mayurasana o postura del delfín.

3. Levantá una pierna hacia arriba y empezá a balancear el cuerpo quitando el peso al pie de apoyo y depositándolo en los antebrazos. Podés empezar por levantar una pierna flexionada hacia arriba de la cadera. Da pequeños saltos –suaves para no darte vuelta completamente– para desafiar a tu cuerpo y soportar todo el peso en los antebrazos.

4. Es recomendable hacer este ejercicio con ayuda de un profesional para aprender a posicionar de la mejor forma posible tanto los brazos como los hombros y la cabeza. Es recomendable aguantar entre tres y seis respiraciones la postura una vez que hayas logrado enderzarte completamente. Después de hacerlo, descansá en balasana.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué pasa durante un ataque de pánico y cuál es el síntoma más fuerte

Qué pasa durante un ataque de pánico y cuál es el síntoma más fuerte

Equivale a 100 abdominales: la postura de yoga más efectiva para lograr un vientre plano

Equivale a 100 abdominales: la postura de yoga más efectiva para lograr un vientre plano

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
3

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
4

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
6

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Más Noticias
De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios