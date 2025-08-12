¿Mala postura? Esta es la asana de yoga que alivia dolores de cuello

El yoga es una práctica de origen hindú, integral por los tipos de ejercicios que involucra para lograr el bienestar. Se compone de una serie de posturas, a las que se denominan asanas, muy usadas para favorecer la columna y a elasticidad del cuerpo. Por eso se convirtió en una de las prácticas más recomendadas para eliminar problemas de la columna y el cuello.