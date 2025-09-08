Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer

Las frutillas son una de las frutas más deliciosas y están sin dudas entre las favoritas. El problema es que la temporada en que están en las verdulerías y góndolas de supermercados es muy breve. Por eso puede ser útil aprender estos trucos caseros para conservar las frutillas y guardarlas en el freezer por mucho tiempo más.
Hay un paso fundamental para guardar la frutilla, sea cual sea el método que elijas para conservarlas. Lo primero que deberás hacer será lavarlas para quitar la suciedad. Después, escurrirlas y quitarle las hojas procurando que salga también la parte blanca si no te gusta. En un recipiente, mezclarás agua con lavandina apta para desinfección de alimentos y volverás a enjuagar y escurrir.
Los secretos de Paulina Cocina para guardar las frutillas
La influencer Paulina Cocina compartió en un video en su cuenta de TikTok sus secretos. Contó cuáles son las tres formas que utiliza para guardar las frutillas en el freezer y para qué le sirve cada método.
Mermelada
La primera recomendación de la influencer es guardar las frutillas en forma de mermelada. Una vez que las frutas estén limpias, recomienda cortarlas por la mitad. Mientras más pequeño sea el corte, más rápido estará la mermelada. Por cada kilo de frutilla, agregá entre 600 y 700 gramos de azúcar. La mezcla deberá cocerse a fuego mínimo, revolviendo constantemente. También se puede agregar un chorrito de limón. Cuando tenga una consistencia un poco más líquida de lo que te gusten las mermeladas, deberás sacarla, dejar enfriar y pasarla a diferentes potes para guardar. Al descongelarla, te servirá tanto para untar como para preparar postres y usarla de relleno.
En bolsas
Otra de las opciones sirve para preparar mermeladas, tartas, licuados y smoothies una vez que se descongelen. Este método no es tan recomendable para comerlas solas, pues perderán un poco el líquido y puede que queden demasiado blandas. Se trata de limpiarlas y ponerlas en un recipiente o en bolsas con cierre hermético. Es tal vez el método más empleado pero es útil saber que su consistencia cambia una vez que vuelven a su estado natural a temperatura ambiente.
Licuadas
Una de las opciones favoritas de Paulina Cocina es picar las frutillas limpias a la mitad, licuarlas o procesarlas y pasarlas a recipientes o bolsas con cierre hermético. Al descongelarlas, podés usarlas para preparar mermelada, licuados o smoothies o para saborizar algunos platos y postres. Si no licuás por mucho tiempo, también podés usarla como pulpa para yogures o para agregar a tragos. Se puede guardar en el freezer hasta un año.