Secciones
SociedadEstilo de vida

Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer

Cómo tener frutilla cuando nadie más tiene: tres métodos diferentes para conservar esta deliciosa fruta por mucho más tiempo.

Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer
Hace 1 Hs

Las frutillas son una de las frutas más deliciosas y están sin dudas entre las favoritas. El problema es que la temporada en que están en las verdulerías y góndolas de supermercados es muy breve. Por eso puede ser útil aprender estos trucos caseros para conservar las frutillas y guardarlas en el freezer por mucho tiempo más.

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Hay un paso fundamental para guardar la frutilla, sea cual sea el método que elijas para conservarlas. Lo primero que deberás hacer será lavarlas para quitar la suciedad. Después, escurrirlas y quitarle las hojas procurando que salga también la parte blanca si no te gusta. En un recipiente, mezclarás agua con lavandina apta para desinfección de alimentos y volverás a enjuagar y escurrir.

Los secretos de Paulina Cocina para guardar las frutillas

La influencer Paulina Cocina compartió en un video en su cuenta de TikTok sus secretos. Contó cuáles son las tres formas que utiliza para guardar las frutillas en el freezer y para qué le sirve cada método.

Mermelada

La primera recomendación de la influencer es guardar las frutillas en forma de mermelada. Una vez que las frutas estén limpias, recomienda cortarlas por la mitad. Mientras más pequeño sea el corte, más rápido estará la mermelada. Por cada kilo de frutilla, agregá entre 600 y 700 gramos de azúcar. La mezcla deberá cocerse a fuego mínimo, revolviendo constantemente. También se puede agregar un chorrito de limón. Cuando tenga una consistencia un poco más líquida de lo que te gusten las mermeladas, deberás sacarla, dejar enfriar y pasarla a diferentes potes para guardar. Al descongelarla, te servirá tanto para untar como para preparar postres y usarla de relleno.

En bolsas

Otra de las opciones sirve para preparar mermeladas, tartas, licuados y smoothies una vez que se descongelen. Este método no es tan recomendable para comerlas solas, pues perderán un poco el líquido y puede que queden demasiado blandas. Se trata de limpiarlas y ponerlas en un recipiente o en bolsas con cierre hermético. Es tal vez el método más empleado pero es útil saber que su consistencia cambia una vez que vuelven a su estado natural a temperatura ambiente.

Licuadas

Una de las opciones favoritas de Paulina Cocina es picar las frutillas limpias a la mitad, licuarlas o procesarlas y pasarlas a recipientes o bolsas con cierre hermético. Al descongelarlas, podés usarlas para preparar mermelada, licuados o smoothies o para saborizar algunos platos y postres. Si no licuás por mucho tiempo, también podés usarla como pulpa para yogures o para agregar a tragos. Se puede guardar en el freezer hasta un año.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

La función secreta de colgar CDs en los balcones o ventanas de tu casa

La función secreta de colgar CDs en los balcones o ventanas de tu casa

¿Dónde dejé mis llaves?: con este sencillo truco, tu celular puede ayudarte a encontrar lo que perdiste

"¿Dónde dejé mis llaves?": con este sencillo truco, tu celular puede ayudarte a encontrar lo que perdiste

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
4

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
6

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Más Noticias
Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

Transporte público: sin colectivos en la línea 8 y frecuencias limitadas en la 131

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios