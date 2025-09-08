Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer

La primera recomendación de la influencer es guardar las frutillas en forma de mermelada. Una vez que las frutas estén limpias, recomienda cortarlas por la mitad. Mientras más pequeño sea el corte, más rápido estará la mermelada. Por cada kilo de frutilla, agregá entre 600 y 700 gramos de azúcar. La mezcla deberá cocerse a fuego mínimo, revolviendo constantemente. También se puede agregar un chorrito de limón. Cuando tenga una consistencia un poco más líquida de lo que te gusten las mermeladas, deberás sacarla, dejar enfriar y pasarla a diferentes potes para guardar. Al descongelarla, te servirá tanto para untar como para preparar postres y usarla de relleno.