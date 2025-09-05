Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Organizar la compra y el guardado de los alimentos puede simplificar mucho las tareas del día a día; sobre todo, las que tienen que ver con cocinar. Con el inicio de la primavera y las temperaturas más elevadas, las verduras de hojas verdes vuelven a ser las protagonistas de las comidas. La influencer Paulina Cocina explicó cuáles son sus trucos caseros para guardarlas en el freezer o la heladera y que duren más tiempo.
Las verduras de hojas verdes son útiles para preparar ensaladas, tartas, sánguches, tortillas y hasta pastas. Pero son las que primero se marchitan y dejan de ser aptas para el consumo, lo que lleva a tener que comprarlas en el momento exacto de cocinar. Pero estos tips para guardarlas prolonga su vida útil y permite tener cantidades suficientes en casa para cocinar en cualquier momento.
Cómo guardar las verduras de hojas: tips de Paulina Cocina
En su cuenta de TikTok, Paulina compartió ideas para conservar las verduras y también para saber cómo utilizar las pencas, la parte del tallo de las hojas que suelen desperdiciarse.
Lechuga
La lechuga no se guarda en hojas, sino por planta completa. Tampoco se lavan ni se pasan por agua. Simplemente se guardan en la heladera en una bolsa, con las hojas cubiertas y la parte del tallo al aire libre.
Rúcula
Se cortan los tallos y se dejan las hojas en agua fría con unas gotitas de lavandina de 10 a 15 minutos. Después se secan o se deja escurrir el agua sin exprimir y se dejan otros minutos expuestas al aire para que se sequen completamente. Luego pueden guardarse en la heladera en un recipiente intercalando capas de hojas con capas de papel de servilletas. Resisten entre 15 y 20 días.
Espinaca
Se lavan hojas y tallos –en agua fría con unas gotitas de lavandina– y se separan estos últimos. Sin secar se pasan a una olla con agua a fuego bajo y tapada. Dejar hervir por dos minutos y cuando queden blandas, sacar, dejar enfriar y escurrir. Exprimir eliminando toda la cantidad de líquido posible. Armar pelotitas con las hojas y congelar en el freezer. Se pueden sacar por porciones para usar para cocinar.
Acelga
Se lavan hojas y tallos en agua fría con unas gotitas de lavandina. Se cortan y guardan las pencas. Sacar sin escurrir y llevar a una olla. Hervir durante unos minutos más que las espinacas y cuando las hojas estén blandas, sacarlas sin secar. Dejar enfriar y luego picar. Se pueden guardar en el freezer en porciones pequeñas sin hacer bolitas.
Pencas
Cortar los tallos –o pencas– en pedacitos y guardar así en el freezer. Se pueden aprovechar estas partes de la planta para aumentar en cantidad al relleno de tartas, empanadas de verduras, ensaladas o sopas.