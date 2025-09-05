Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Organizar la compra y el guardado de los alimentos puede simplificar mucho las tareas del día a día; sobre todo, las que tienen que ver con cocinar. Con el inicio de la primavera y las temperaturas más elevadas, las verduras de hojas verdes vuelven a ser las protagonistas de las comidas. La influencer Paulina Cocina explicó cuáles son sus trucos caseros para guardarlas en el freezer o la heladera y que duren más tiempo.