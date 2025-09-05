Secciones
SociedadEstilo de vida

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Cinco tips para reservar alimentos y poder utilizarlos durante más tiempo para cocinar.

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes
Hace 52 Min

Organizar la compra y el guardado de los alimentos puede simplificar mucho las tareas del día a día; sobre todo, las que tienen que ver con cocinar. Con el inicio de la primavera y las temperaturas más elevadas, las verduras de hojas verdes vuelven a ser las protagonistas de las comidas. La influencer Paulina Cocina explicó cuáles son sus trucos caseros para guardarlas en el freezer o la heladera y que duren más tiempo.

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Las verduras de hojas verdes son útiles para preparar ensaladas, tartas, sánguches, tortillas y hasta pastas. Pero son las que primero se marchitan y dejan de ser aptas para el consumo, lo que lleva a tener que comprarlas en el momento exacto de cocinar. Pero estos tips para guardarlas prolonga su vida útil y permite tener cantidades suficientes en casa para cocinar en cualquier momento.

Cómo guardar las verduras de hojas: tips de Paulina Cocina

En su cuenta de TikTok, Paulina compartió ideas para conservar las verduras y también para saber cómo utilizar las pencas, la parte del tallo de las hojas que suelen desperdiciarse.

Lechuga

La lechuga no se guarda en hojas, sino por planta completa. Tampoco se lavan ni se pasan por agua. Simplemente se guardan en la heladera en una bolsa, con las hojas cubiertas y la parte del tallo al aire libre.

Rúcula

Se cortan los tallos y se dejan las hojas en agua fría con unas gotitas de lavandina de 10 a 15 minutos. Después se secan o se deja escurrir el agua sin exprimir y se dejan otros minutos expuestas al aire para que se sequen completamente. Luego pueden guardarse en la heladera en un recipiente intercalando capas de hojas con capas de papel de servilletas. Resisten entre 15 y 20 días.

Espinaca

Se lavan hojas y tallos –en agua fría con unas gotitas de lavandina– y se separan estos últimos. Sin secar se pasan a una olla con agua a fuego bajo y tapada. Dejar hervir por dos minutos y cuando queden blandas, sacar, dejar enfriar y escurrir. Exprimir eliminando toda la cantidad de líquido posible. Armar pelotitas con las hojas y congelar en el freezer. Se pueden sacar por porciones para usar para cocinar.

Acelga

Se lavan hojas y tallos en agua fría con unas gotitas de lavandina. Se cortan y guardan las pencas. Sacar sin escurrir y llevar a una olla. Hervir durante unos minutos más que las espinacas y cuando las hojas estén blandas, sacarlas sin secar. Dejar enfriar y luego picar. Se pueden guardar en el freezer en porciones pequeñas sin hacer bolitas.

Pencas

Cortar los tallos –o pencas– en pedacitos y guardar así en el freezer. Se pueden aprovechar estas partes de la planta para aumentar en cantidad al relleno de tartas, empanadas de verduras, ensaladas o sopas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La función secreta de colgar CDs en los balcones o ventanas de tu casa

La función secreta de colgar CDs en los balcones o ventanas de tu casa

No molestarán nunca más: cómo ahuyentar las cucarachas con limón en primavera

No molestarán nunca más: cómo ahuyentar las cucarachas con limón en primavera

El jugo de esta verdura específica reduce los niveles de presión arterial en adultos mayores, según un reciente estudio

El jugo de esta verdura específica reduce los niveles de presión arterial en adultos mayores, según un reciente estudio

Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Comentarios