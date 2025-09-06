¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Las frutillas son una de las frutas más esperadas del año. Entre septiembre y diciembre alcanzan su mejor punto de maduración y se convierten en protagonistas de mesas familiares, dietas equilibradas y todo tipo de recetas. Versátiles, ricas en vitaminas y con bajo aporte energético, son un aliado perfecto de la comida saludable, ya que pueden incorporarse en licuados, smoothies, ensaladas, postres, bizcochuelos o mousses. Pero conservarlas suele ser un desafío para quienes quieren disfrutarlas por más tiempo.
La pregunta que muchos consumidores se hacen es cómo elegirlas, cómo asegurarse de que tengan buen sabor y, sobre todo, cómo conservarlas para que no se echen a perder rápidamente. Especialistas en nutrición y seguridad alimentaria recomiendan prestar atención desde el momento de la compra hasta las técnicas de almacenamiento en la heladera o el freezer.
¿Cómo elegir frutillas de calidad?
El primer paso es seleccionar las frutas adecuadas. Los especialistas destacan que la frutilla debe estar firme, pero no dura, sin golpes ni zonas blandas que aceleren su deterioro. El color también es un factor decisivo: debe ser rojo intenso y uniforme, sin sectores verdes ni blancos. Además, el aroma debe ser dulce y agradable, signo de una maduración adecuada.
Otro detalle a observar son las hojas verdes, que deben lucir frescas y de color intenso. También se recomienda comprar frutillas en temporada, que en Argentina se extiende desde fines de agosto hasta fines de diciembre.
¿Cómo lavar las frutillas?
Antes de conservar las frutillas, es indispensable una correcta higiene. Primero se deben enjuagar con agua de la canilla, frotando suavemente para quitar restos de tierra, pero sin aplastarlas. Luego, llenar la bacha de la cocina con agua potable a temperatura ambiente, añadir dos gotas de lavandina apta para alimentos por cada litro de agua (siguiendo las instrucciones del envase) y sumergir las frutas durante 10 minutos.
Tras este tiempo, hay que retirarlas con las manos limpias y colocarlas sobre papel absorbente o un repasador limpio, dejándolas secar por completo. Este paso es determinante para poder conservar las frutillas sin que proliferen bacterias o moho.
Técnicas para conservar las frutillas frescas
Conservar las frutillas en la heladera puede ser un verdadero reto, pero existen trucos sencillos para prolongar su vida útil. Una vez limpias y secas, deben colocarse en un recipiente con papel absorbente en el fondo, lo que ayuda a regular la humedad. La parte superior se cubre con papel film, al que conviene hacerle pequeños agujeros para que circule el aire.
Un consejo adicional es no amontonarlas, sino guardarlas separadas entre sí. Además, no se debe retirar el pedúnculo ni las hojas verdes hasta el momento de consumirlas, ya que esto acelera su deterioro.
¿Se pueden congelar las frutillas frescas?
Para quienes deseen disponer de frutillas fuera de temporada, el congelado es una alternativa práctica. Si se opta por congelar la pulpa, lo recomendable es quitar los cabitos, procesarlas hasta lograr un líquido espeso y guardarlo en bolsas herméticas, retirando todo el aire posible y colocando la fecha. Para una versión más dulce, se puede sumar una cucharada de azúcar o unas gotas de edulcorante.
En el caso de congelar frutillas enteras, deben retirarse los cabitos y secarse bien para evitar que quede agua entre ellas. Luego pueden guardarse en un recipiente en el que no se toquen, o bien todas juntas, formando un bloque compacto ideal para licuados. Un truco extra es guardarlas en una cubetera con agua: de esta manera, cada cubito contendrá una frutilla que podrá usarse como hielo para dar un toque dulce y natural a las bebidas.