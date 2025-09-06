¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Las frutillas son una de las frutas más esperadas del año. Entre septiembre y diciembre alcanzan su mejor punto de maduración y se convierten en protagonistas de mesas familiares, dietas equilibradas y todo tipo de recetas. Versátiles, ricas en vitaminas y con bajo aporte energético, son un aliado perfecto de la comida saludable, ya que pueden incorporarse en licuados, smoothies, ensaladas, postres, bizcochuelos o mousses. Pero conservarlas suele ser un desafío para quienes quieren disfrutarlas por más tiempo.