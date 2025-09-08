La picante pregunta con la que Mirtha Legrand incomodó a Luciano Cáceres

En el programa de este fin de semana Mirtha Legrand volvió a hacer de las suyas. La diva de la “Mesaza” puso contra las cuerdas a Luciano Cáceres con una de sus intervenciones. Una pregunta íntima, personal y que daría qué hablar, puso al actor en una situación incómoda y así lo manifestó su reacción.
“La Noche de Mirtha” tuvo una de las tantas demostraciones en que la conductora dejó claro que no teme hacer las preguntas más impertinentes. En esta oportunidad, Legrand quiso saber sobre una situación del pasado de Cáceres que sigue teniendo injerencia sobre su presente y que lo mantiene ocupado legalmente.
Mirtha Legrand puso contra las cuerdas a Luciano Cáceres
Orgulloso, Cáceres contó en el programa que mantiene una excelente relación con Amelia, su hija de 15 años, fruto de la relación que tuvo con Gloria Carrá. “Es una hija compañera, hermosa, artista también. Estudia muchísimo, va a un secundario con danza y después estudia canto, comedia musical, baile”, relató.
También contó que la joven reparte su tiempo entre la casa de su madre y la de su padre. El trato no es el mismo con Amelia que con Carrá, con quien sigue enfrentado, pese a haberse separado hace más de una década. En ese orden, la diva quiso saber cómo Cáceres se llevaba con su ex.
“¿Te llevás bien con Gloria Carrá?”, preguntó Mirtha directo al punto sin titubear. Con una pausa, pero sincero, el actor respondió: “Y… a veces sí, a veces no, como todas las relaciones, pero la prioridad es Amelia”. Finalmente, añadió que Amelia es “muy compañera” de los dos y que está acostumbrada a los camarines y a viajar cuando sus padres deben hacerlo.
Luciano Cáceres, fruto de un amor clandestino
También en el programa del fin de semana, Cáceres contó cómo se enteró de la forma en que fue concebido. Según relató, el actor se enteró de grande que sus padres habían mantenido una relación paralela y que ambos tenían otras parejas. Fruto de esas infidelidades, nació el actor.
Pero hasta su juventud, no sabía de su origen y un día alguien se lo reveló sin querer. “Era obvio que ibas a ser actor, si fuiste concebido en un escenario”, le dijeron. Con sorpresa, preguntó a qué se refería su interlocutor y finalmente terminaron por contarle la historia de amor prohibido de sus padres.