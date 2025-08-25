Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Como es habitual en su Mesaza, Mirtha Legrand compartió su opinión acerca de los temas más actuales de la farándula Argentina. En la ocasión, reparó en la confesión de Gimena Accardi , en la que confirmó haber sido infiel a su marido Nicolás Vázquez . Sin embargo, "La Chiqui" no fue concesiva en su crítica y dejó helados a todos los comensales con su comentario.

En La Noche de Mirtha (Eltrece), Mirtha Legrand fue brutalmente honesta y cuestionó sin rodeos a Gimena Accardi , quien luego de los rumores, afirmó en el programa de streaming de Olga, haber engañado a su marido. La opinión de "La Chiqui" surgió luego de que la conductora le preguntara a una de sus invitadas, la periodista Karina Iavícoli, cómo comienza un chisme. A partir de allí surgió uno de los rumores más compartidos de la farándula Argentina en el último tiempo.

La periodista validó la actitud de Accardi de confesar su pesar y acabar con las especulaciones, pero estuvo en desacuerdo con la recepción de su monólogo, en el que recibió duras críticas . "Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones", se sinceró.

"Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, opinó la periodista de Intrusos. Luego reparó en la diferencia que ocurre en este tipo de confesiones: “Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, agregó.

"La Chiqui" estuvo lejos de compartir el argumento de Iavícoli. La conductora enjuició la actitud de Accardi, y profundizó en lo que ella cree que debe hacerse ante un engaño. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, sentenció. Iavícoli agregó contexto: “Es que ella dice que fue una historia rápida que no prosperó”. “Ella dijo que fue un desliz”, aclaró.

Sin embargo Mirtha no cedió ante su postura: “Pero cómo habló ella a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”, siguió firme. ¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista.

Allí, "La Chiqui" no reparó en adornos y opinó crudamente con una frase que dejó asombrados a los invitados: “Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo”, se disculpó la conductora entre risas ante la sorpresa de Iavícoli. “Pero existe, lo siento así”, cerró entre risas la conductora.

El martes por la mañana, Gimena Accardi habló por primera vez de los hechos que pusieron fin a una relación de más de 18 años, que fue comunicada a comienzos de julio por ambas partes pero que pronto comenzó a sumar rumores cada vez más ruidosos. La actriz enfrentó las cámaras de "Sería increíble" de Olga y confesó que había engañado a su marido.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.​