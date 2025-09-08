Dólar "blue" EN VIV0: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
El jefe de Gabinete admitió que pudo haberse transmitido una imagen de soberbia y que es necesario "rectificar los caminos"Ver más
La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
Los libertarios se presentan bajo los eslóganes "Es a todo o nada" y "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".Ver más
Dolar cripto
El stablecoin DAI roza los $1440.
Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires
El Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza las pérdidas, con un retroceso del 16%. YPF y Vista también se vieron afectadas.Ver más
¿Qué pasa con el dólar cripto?
El dólar cripto, que sirve como referencia para conocer el valor del dólar oficial, se puede comprar por arriba de los $1430.
Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”
El senador tucumano aseguró que la elección abre un nuevo panorama para la contienda nacional y reclamó un cambio en la estrategia a LLA.Ver más