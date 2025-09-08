Secciones
Dólar "blue" EN VIV0: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

El dólar El dólar FOTO/ISTOCK.

Expectativa por el precio de la moneda estadounidense en el mercado informal tras la derrota de Milei en Buenos Aires.

Hace 10 Min
09:28 hs

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

El jefe de Gabinete admitió que pudo haberse transmitido una imagen de soberbia y que es necesario "rectificar los caminos"

08:53 hs

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Los libertarios se presentan bajo los eslóganes "Es a todo o nada" y "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

08:45 hs

Dolar cripto

El stablecoin DAI roza los $1440.

08:27 hs

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

El Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza las pérdidas, con un retroceso del 16%. YPF y Vista también se vieron afectadas.

08:26 hs

¿Qué pasa con el dólar cripto?

El dólar cripto, que sirve como referencia para conocer el valor del dólar oficial, se puede comprar por arriba de los $1430.

08:09 hs

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

El senador tucumano aseguró que la elección abre un nuevo panorama para la contienda nacional y reclamó un cambio en la estrategia a LLA.

Lo que tenés que saber

Tras la dura derrota electoral del Gobierno de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires, el dólar oficial abre este lunes 8 de septiembre a $1380 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En tanto, el "blue" lo hace a $1370 en el mercado informal.

