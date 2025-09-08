¿Cómo combinar el entrenamiento de fuerza y el running?

Planificar cada detalle del entrenamiento es una práctica recomendable para muchos, pero la forma de hacerlo depende de cuál es el objetivo de cada persona. ¿Con qué se debe comenzar? ¿Primero se debe levantar peso o hacer cardio?
Jay Silva, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento e instructor de correr certificado por la RRCA en TeachMe.To. explica que "El orden de los entrenamientos afecta directamente a tu rendimiento y a la eficacia del entrenamiento". Además, dijo que al dar prioridades a una actividad se puede enfocar la energía al objetivo principal. El secreto está en la combinación guiada
¿Cómo combinar ejercicios de fuerza y cardio?
Según el sitio oficial de la marca Nike, el fisioterapeuta, Raquelle Felder, asegura que "lo primero que debes hacer es empezar con ejercicios que te ayuden a alcanzar tu objetivo final, ya que tendrás más energía y concentración al principio del entrenamiento".
Si la meta está enfocada en ganar fuerza, Silva aconseja iniciar la rutina con ejercicios de levantamiento de pesas. En cambio, cuando el objetivo principal es potenciar la resistencia aeróbica, comenzar corriendo permite aprovechar mejor la energía disponible para rendir de forma eficiente.
El especialista explica que tanto la energía como la capacidad de recuperación del organismo son limitadas. Por eso, planificar los entrenamientos con una secuencia estratégica resulta clave para optimizar el esfuerzo. De esta manera, cada sesión puede orientarse hacia los resultados buscados sin desperdiciar recursos físicos.
Los dos modos de entrenar según tus objetivos
Si el objetivo es aumentar masa muscular o ganar fuerza, lo ideal es comenzar con los ejercicios de resistencia antes que con el cardio. Levantar pesas exige concentración, buena técnica y energía máxima para estimular el crecimiento muscular. Hacer cardio primero puede reducir las reservas de glucógeno, generar fatiga y dificultar el rendimiento en la fuerza.
En cambio, si la meta es mejorar la resistencia aeróbica, conviene priorizar la carrera antes que las pesas. Correr al inicio permite aprovechar la energía y preparar al sistema cardiovascular para un mejor desempeño. Luego, si se suma entrenamiento de fuerza, es recomendable enfocarse en más repeticiones para trabajar la resistencia muscular sin comprometer la técnica.
Cómo combinar el entrenamiento de cardio con fuerza
Si lo que buscás es cuidar tu salud o simplemente disfrutar del ejercicio, podés combinar fuerza y cardio en la misma rutina. Estudios señalan que el cuerpo logra adaptarse bien, alternando entre fibras musculares de contracción rápida y lenta según el tipo de movimiento. De esta manera, se aprovechan los beneficios de ambos entrenamientos en una sola sesión.
El HIIT y el entrenamiento en circuito son claros ejemplos de esa combinación. El primero intercala ráfagas de cardio intenso con ejercicios de fuerza, mientras que el segundo suma movimientos de resistencia con pausas mínimas para mantener alta la frecuencia cardíaca. Según los expertos, estas modalidades ayudan a ganar músculo, mejorar la resistencia y quemar calorías en menos tiempo.