Familia, zapatillas, kilómetros recorridos y muy buena energía

En cada carrera o entrenamiento siempre hay historias que se roban el corazón, y en la jornada de entrenamiento, organizada por Somos Rush, rumbo a los 21K LA GACETA una de las imágenes más tiernas fue la de la familia compuesta por Rodrigo Solórzano, Flavia Navarro y la pequeña Rufina. Mientras Rodrigo se animaba a los 10 kilómetros, su pareja y su hija lo alentaban desde la vereda y luego compartieron juntos un desayuno distendido, celebrando el esfuerzo convertido en una fiesta familiar.