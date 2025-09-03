La Justicia abrirá el celular de Daniel Garbellini en el caso Andis

En los audios difundidos, Garbellini es señalado como el hombre que habría sido ubicado en Andis por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, para ejecutar una supuesta red de cobros ilegales. “Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, se escucha decir a Spagnuolo.