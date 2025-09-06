Vigilia y fervor por la inminente canonización de Carlo Acutis, el "influencer de Dios"

La inminente santificación de Acutis generó una ola de entusiasmo en Mendoza, donde se construye la primera capilla en su honor, con finalización prevista para 2026. En anticipación al evento en el Vaticano, que dará inicio a las 10 de la mañana del domingo (hora local), la comunidad mendocina organizó una serie de actividades especiales para esta noche y la madrugada del domingo, que atraerán a cientos de fieles, especialmente jóvenes.