Vigilia y fervor por la inminente canonización de Carlo Acutis, el "influencer de Dios"

La inminente ceremonia generó una ola de entusiasmo en Mendoza, donde se construye la primera capilla en su honor, con finalización prevista para 2026.

Hace 1 Hs

A miles de kilómetros de Roma, la provincia de Mendoza se prepara con fervor para la histórica canonización del joven beato italiano Carlo Acutis, conocido como el "influencer de Dios". Este domingo, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV encabezará la ceremonia que elevará a los altares a este joven que supo combinar la fe y la tecnología.

La inminente santificación de Acutis generó una ola de entusiasmo en Mendoza, donde se construye la primera capilla en su honor, con finalización prevista para 2026. En anticipación al evento en el Vaticano, que dará inicio a las 10 de la mañana del domingo (hora local), la comunidad mendocina organizó una serie de actividades especiales para esta noche y la madrugada del domingo, que atraerán a cientos de fieles, especialmente jóvenes.

Carlo Acutis, también llamado el "ciberapóstol de la Eucaristía" o el "evangelizador de las redes", nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre de 2006 en Italia, víctima de leucemia. Durante su corta vida, este apasionado por la informática dedicó su fe a la comunidad, creando contenido y difundiendo material sobre la Virgen María y los milagros eucarísticos en internet. 

Su frase "La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo" se ha convertido en un lema para muchos. Beatificado en 2020 por el Papa Francisco tras la atribución de un milagro, su cuerpo incorrupto se conserva en el Santuario della Spogliazione en Asís.

Chacras de Coria, epicentro de la celebración mendocina

La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Chacras de Coria (Luján de Cuyo), se convertirá en el epicentro de las celebraciones locales. En esta jurisdicción, donde se levanta la futura capilla dedicada a Acutis, la comunidad se ha movilizado para honrar su memoria.

"Invitamos a toda la diócesis y a quienes deseen compartir esta experiencia a unirse a nosotros", afirmaron desde la organización.

