¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

El 1 de octubre de 2020, a pocos días de su beatificación en Asís, fue abierta la tumba de Carlo Acutis, el adolescente italiano conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, fallecido en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia. Las imágenes difundidas entonces mostraron sus restos en aparente buen estado de conservación, lo que generó la pregunta: ¿se trata de un cuerpo incorrupto?
Un estado de conservación “íntegro, pero no intacto”
El rector del Santuario del Despojo, en Asís, P. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explicó en declaraciones a ACI Prensa que el cuerpo de Acutis “se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos”. Además, señaló que se realizaron trabajos de reconstrucción, especialmente en el rostro, y destacó el valor simbólico de verlo vestido con jeans, zapatillas y sudadera: “Por primera vez en la historia se podrá ver a un santo con ropa cotidiana. Eso es un gran mensaje”.
La aclaración de la diócesis
La Diócesis de Asís - Nocera Umbra - Gualdo Tadino emitió un comunicado para aclarar que no se puede hablar de “incorrupción” en sentido estricto. Durante la exhumación realizada en 2019, el cuerpo fue hallado en un “normal estado de transformación propio de la condición post mortem”. Posteriormente, fue sometido a técnicas de conservación e integración para que pueda ser venerado por los fieles con dignidad.
El obispo Domenico Sorrentino precisó que incluso se realizó una reconstrucción del rostro mediante una máscara de silicona y que se preservó como reliquia el corazón de Carlo, pieza central en la ceremonia de beatificación.
Veneración y homenajes
El cuerpo de Acutis fue expuesto en el Santuario de la Expoliación de Asís entre el 1 y el 17 de octubre de 2020, recibiendo la visita de miles de fieles. Además, se organizaron exposiciones sobre los “milagros eucarísticos” y las “apariciones marianas” que el propio Carlo había documentado en vida, junto con encuentros de oración y testimonios de su madre, Antonia Salzano.
Beatificación y legado
El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. Su vida breve pero intensa, marcada por la devoción eucarística y el uso de internet para difundir la fe, lo convirtió en una figura cercana a los jóvenes de todo el mundo.
Aunque su cuerpo no es incorrupto en el sentido estricto del término, su testimonio sigue intacto: el de un adolescente que supo unir tecnología y espiritualidad, dejando como herencia la convicción de que “la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”.