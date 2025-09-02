Secciones
SociedadActualidad

Presentan un documental sobre Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado este domingo

Buscan resguardar y difundir la obra de Acutis, uno de las principales figuras religiosas convocantes de jóvenes de los últimos años.

Carlo Acutis creó una página que recolectaba todos los milagros eucarísticos que sucedían alrededor del mundo. Carlo Acutis creó una página que recolectaba todos los milagros eucarísticos que sucedían alrededor del mundo.
Hace 2 Hs

Después de meses de posponer el evento, este domingo será canonizado el “influencer de Dios”, Carlo Acutis. El italiano conocido como el santo millennial es considerado ejemplo de vida para los jóvenes por la intensa devoción que profesó a la religión durante su corta vida. Por eso se presentó un documental que repasará los principales hechos de su vida.

El “influencer de Dios”: la primera capilla del mundo en honor a Carlo Acutis se levanta en Mendoza

El “influencer de Dios”: la primera capilla del mundo en honor a Carlo Acutis se levanta en Mendoza

El Grupo Editorial Ciudad Nueva estrenará esta tarde el documental “¿Conoces la vida de Carlo Acutis?” de forma libre y gratuita. Desde las 19 se transmitirá la producción por el canal de Youtube de la editorial –ciudadnueva1– desde el que se podrá seguir en vivo los grandes hitos de la vida del santo.

La editorial centrada en la Espiritualidad de la Unidad típica del Movimiento de los Focolares recogió meses de trabajo en el documental. El material incluye la historia personal de Acutis, su religiosidad y la difusión de su obra. También se incluirá el testimonio de la madre del joven y de las personas en las que impactó la intercesión del italiano.

Qué se sabe de la vida de Carlos Acutis, el santo millennial

Acuti nació en 1991 en Londres y desde sus primeros años de consciencia ya se mostró muy cercano a la fe. Fue un fiel seguidor de la Virgen María y de la Eucaristía y sostenía como lema que ese era su “autopista hacia el cielo”. Desde joven incorporó conocimientos en informática que utilizó para difundir la palabra de Dios.

En su escolarización se valió de sus aprendizajes en el campo tecnológico para crear páginas webs, hacer videos e incluso una recopilación de milagros eucarísticos de todo el mundo. Muy pronto se ganó el reconocimiento de miles de personas y atrajo los espíritus de miles de jóvenes de todas partes.

Pero muy temprano, Acutis recibió un diagnóstico inesperado. A sus 15 años supo que luchaba contra una leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo que avanzaría velozmente. Como parte de su vida cristiana, el influencer dedicó su sufrimiento al Papa y la Iglesia y falleció en 2006.

A 12 años de su muerte, Acutis fue declarado Venerable y en 2020 fue beatificado por el papa Francisco. Se esperaba que su canonización se diera a principios de este año, pero la salud del fallecido Papa se complejizó y terminaron por trasladar la fecha hasta el próximo domingo.

Temas Iglesia CatólicaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
3

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
4

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
5

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
6

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Comentarios