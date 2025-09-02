Presentan un documental sobre Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado este domingo

Después de meses de posponer el evento, este domingo será canonizado el “influencer de Dios”, Carlo Acutis. El italiano conocido como el santo millennial es considerado ejemplo de vida para los jóvenes por la intensa devoción que profesó a la religión durante su corta vida. Por eso se presentó un documental que repasará los principales hechos de su vida.
El Grupo Editorial Ciudad Nueva estrenará esta tarde el documental “¿Conoces la vida de Carlo Acutis?” de forma libre y gratuita. Desde las 19 se transmitirá la producción por el canal de Youtube de la editorial –ciudadnueva1– desde el que se podrá seguir en vivo los grandes hitos de la vida del santo.
La editorial centrada en la Espiritualidad de la Unidad típica del Movimiento de los Focolares recogió meses de trabajo en el documental. El material incluye la historia personal de Acutis, su religiosidad y la difusión de su obra. También se incluirá el testimonio de la madre del joven y de las personas en las que impactó la intercesión del italiano.
Qué se sabe de la vida de Carlos Acutis, el santo millennial
Acuti nació en 1991 en Londres y desde sus primeros años de consciencia ya se mostró muy cercano a la fe. Fue un fiel seguidor de la Virgen María y de la Eucaristía y sostenía como lema que ese era su “autopista hacia el cielo”. Desde joven incorporó conocimientos en informática que utilizó para difundir la palabra de Dios.
En su escolarización se valió de sus aprendizajes en el campo tecnológico para crear páginas webs, hacer videos e incluso una recopilación de milagros eucarísticos de todo el mundo. Muy pronto se ganó el reconocimiento de miles de personas y atrajo los espíritus de miles de jóvenes de todas partes.
Pero muy temprano, Acutis recibió un diagnóstico inesperado. A sus 15 años supo que luchaba contra una leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo que avanzaría velozmente. Como parte de su vida cristiana, el influencer dedicó su sufrimiento al Papa y la Iglesia y falleció en 2006.
A 12 años de su muerte, Acutis fue declarado Venerable y en 2020 fue beatificado por el papa Francisco. Se esperaba que su canonización se diera a principios de este año, pero la salud del fallecido Papa se complejizó y terminaron por trasladar la fecha hasta el próximo domingo.