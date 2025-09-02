Secciones
Carlo Acutis: cuáles son los milagros reconocidos que lo ponen camino a la santidad

Falleció de leucemia en 2006 a los 15 años. Era un cristiano devoto y ayudaba a las personas sin hogar. En 2020 se le atribuyó un milagro en Brasil y fue beatificado. Ahora, otro milagro certificado por El Vaticano lo deja como candidato a la canonización.

CARLO ACUTIS CARLO ACUTIS Vatican News
Hace 2 Hs

Carlo Acutis, un joven genio informático nacido en el Reino Unido, falleció de leucemia en 2006 a los 15 años. Era un cristiano devoto que ayudaba a las personas sin hogar. En 2020 se le atribuyó un milagro en Brasil y fue beatificado. Ahora, otro milagro certificado por el Vaticano lo deja como candidato a la canonización, convirtiéndose en el primer "influencer" que va camino a la santidad.

El Papa Francisco aprobó el 23 de mayo el segundo milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, relacionado con la recuperación milagrosa de un niño de una enfermedad rara. La Santa Sede informó que el pontífice convocará un Consistorio para la elevación de Acutis "a los altares" junto a otros beatos.

Carlo Acutis será la persona contemporánea más joven en ser canonizada. Hijo de padres italianos, nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y se trasladó a Milán a los tres años. A pesar de que sus padres no eran practicantes, mostró una intensa devoción religiosa desde muy joven.

Conocido como "el ciberapóstol de la Eucaristía", Carlo creó un sitio web sobre los milagros eucarísticos del mundo. Además de su labor religiosa, participó en obras de caridad, comprando bolsas de dormir para personas sin hogar y ayudando en un comedor social.

En 2013, se le atribuyó la curación de un niño brasileño con una rara enfermedad pancreática, considerado su primer milagro. Este evento llevó a su beatificación en 2020. El segundo milagro, anunciado recientemente, involucra la recuperación de una joven costarricense tras un grave accidente de bicicleta.

Carlo Acutis será canonizado por el papa León después de que Francisco reconociera su milagro, siguiendo los pasos de otros jóvenes santos como los niños pastores de Fátima. Su vida y obra han inspirado a muchos, demostrando que es posible alcanzar la santidad en el mundo contemporáneo.

Temas Reino UnidoBrasilInglaterraEstado de la Ciudad del VaticanoRoma
