Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Si no podés evitar comer panes y bizcochuelos en cualquier momento del día, lo ideal es cambiar uno de los ingredientes de la preparación. Para empezar a comer saludable, el primer reemplazo que se puede hacer es el de la harina de trigo por otras opciones como la avena o incluso la harina de avena.
Esta receta de budín de zanahoria es fácil de preparar e ideal para los niños que se niegan a comer verduras, toma incluso menos de un hora y lleva ingredientes que solemos tener en casa. La zanahoria es rica en fósforo, elimina cólicos y favorece la digestión, a la vez que cuida la piel, las uñas y el cabello.
Budín de zanahoria sin harina de trigo
Para este budín de zanahoria necesitarás algunos ingredientes. Al final, las cucharadas de azúcar son opcionales para hacer una cobertura crocante, pero se puede omitir si así lo preferís.
- 2 huevos
- 1 zanahoria rallada
- 1/2 taza de azúcar
- 1/3 taza de aceite
- 3/4 taza de harina de avena
- 3/4 taza de maicena
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharada de azúcar
- Esencia de vainilla
Paso a paso
1) En un recipiente, mezclar los huevos con el azúcar. Batir lo suficiente hasta que adopte una consistencia espumosa.
2) Una vez espumado, agregar el aceite a chorros y la esencia de vainilla en la cantidad deseada, ya que será únicamente para aportar un aroma dulzón.
3) Rallar la zanahoria con el punto más fino del rallador e integrar con el resto de la mezcla.
4) Por último, agregar los ingredientes secos –harina, maicena y polvo para hornear– de manera que no se formen grumos. Integrar hasta que todo esté totalmente incorporado y no puedan distinguirse uno de otros los ingredientes.
5) Llevá al horno por 30 minutos o hasta que puedas clavar un cuchillo y salga seco.