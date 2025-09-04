Dos puddings de avena deliciosos y ultra proteicos para desayunar saludable

En una olla pequeña o un jarro, mezclá la leche con la fécula de maíz, el huevo y la ralladura de limón para empezar a preparar la crema. Mezclá los ingredientes a fuego mínimo hasta que el preparado empiece a espesar. Reservar en un recipiente aparte para que se enfríe y en otro mezclar avena, leche, miel, semillas de chica, yogur y esencia de vainilla –a gusto–. Una vez que la crema de limón esté fría, agregá una cucharada de yogur para que espese un poco. Usar un recipiente de vidrio y agregar una capa de cada mezcla hasta terminarla. Después, dejá reposar durante una noche en la heladera y al otro día podés agregar una cucharada más de yogur, granola y tendrás listo el desayuno.