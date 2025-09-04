Secciones
Dos puddings de avena deliciosos y ultra proteicos para desayunar saludable

Una receta frutada y otra para quienes prefieren los sabores fuertes y un poco de cafeína.

Dos puddings de avena deliciosos y ultra proteicos para desayunar saludable
Hace 2 Hs

Si querés comer saludable pero no tenés ideas para los desayunos, estas dos opciones de avena pueden ser la salvación. Se trata de dos puddings perfectamente equilibrados con ingredientes sanos y, además, deliciosos, que dan un resultado proteico y rico en fibras: ideal para entrenar masa muscular y para regular el tránsito lento evitando el estreñimiento.

Los puddings de chía son fáciles de preparar y, dependiendo de las opciones usadas, pueden guardarse en la heladera por algunos días. Además, cada ingrediente es fácilmente reemplazable y hay un amplio abanico de frutas, endulzantes, cereales y semillas que quedan bien combinados con la avena.

Pudding de avena frutado: para los amantes del lemon pie

🍋 Si te gustan los cítricos, esta puede ser tu alternativa favorita. Se trata de un pudding con una crema sabor limón que recrea la del lemon pie, pero sin incorporar harinas. Para prepararlo necesitarás:

- 60 gramos de avena

- 150 ml de leche

- 1 cucharada de yogur natural

- 1 cucharada de semillas de chía

- 1 cucharada de miel

Para la crema de limón, usarás:

- 150 mililitros de leche

- 1 cucharada de fécula de maíz

- 1 cucharada de miel

- 1 cucharada de yogur natural

- Ralladura y jugo de un limón chico

En una olla pequeña o un jarro, mezclá la leche con la fécula de maíz, el huevo y la ralladura de limón para empezar a preparar la crema. Mezclá los ingredientes a fuego mínimo hasta que el preparado empiece a espesar. Reservar en un recipiente aparte para que se enfríe y en otro mezclar avena, leche, miel, semillas de chica, yogur y esencia de vainilla –a gusto–. Una vez que la crema de limón esté fría, agregá una cucharada de yogur para que espese un poco. Usar un recipiente de vidrio y agregar una capa de cada mezcla hasta terminarla. Después, dejá reposar durante una noche en la heladera y al otro día podés agregar una cucharada más de yogur, granola y tendrás listo el desayuno.

Un pudding de avena para los amantes del café

🍫 Si el café y el chocolate son indispensables en tu vida y los necesitás para arrancar o cambiar el clima de tu día, para esta receta usarás:

- 90 gramos de avena

- 200 mililitros de leche

- 2 cucharadas de cacao

- 2 cucharadas de yogur natural

- 1 shot de café

- 1 cucharada de semillas de chía

- 1 cucharada de miel

- 1 puñado de nueces

Este pudding no necesita cocción. Solo deberás mezclar la avena, leche, miel, cacao, yogur, un shot de café, semillas de chía y nueces o algún otro fruto seco. Una vez que tengas todo integrado, llevá unas horas a la heladera para enfriar. Cuando esté listo, podés agregar una cucharada superficial de yogur sin mezclar con el resto y algún otro fruto seco.

