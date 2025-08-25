Budín de vainilla sin harina ni manteca: la receta liviana, húmeda y apta para celíacos

El proceso para preparar este budín es sencillo y rápido, comenzando por la base húmeda. Lo primero es mezclar los huevos y el azúcar en un recipiente. Es fundamental batir esta combinación hasta que adquiera una consistencia cremosa y de color claro, lo que ayuda a incorporar aire a la mezcla. A continuación, se añaden los ingredientes húmedos restantes: el puré de bananas y la esencia de vainilla. Se mezclan suavemente, con movimientos envolventes, para que todos los componentes se integren sin perder la ligereza que se logró en el primer paso.