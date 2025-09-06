Secciones
SociedadSalud

Manchas oscuras en la cara y el cuerpo: por qué se forman y cómo prevenirlas

¿Cuál es el tratamiento adecuando y cómo hacer para evitarlas?

Estas manchas suelen aparecer las áreas expuestas al sol como la cara, el cuello y las manos Estas manchas suelen aparecer las áreas expuestas al sol como la cara, el cuello y las manos Nivea
Hace 1 Hs

Las manchas oscuras en la piel son una preocupación común para muchas personas, pero pocos conocen su origen y significado. Suelen aparecer en áreas expuestas al sol como la cara, el cuello y las manos, se deben a un aumento en la producción de melanina, un fenómeno conocido como melasma. 

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Aunque generalmente no representan un riesgo para la salud, su impacto va más allá de lo estético, ya que pueden afectar significativamente la autoestima de quienes las padecen. A continuación, todos lo que hay que saber sobre ellas y cómo hacer para reducir su apariencia.

¿Por qué aparecen estas manchas en la piel?

Por lo que dieron a conocer en el sitio especializado MedlinePlus, el melasma, también conocido como cloasma o “máscara del embarazo,” es un trastorno de la piel que se manifiesta como manchas oscuras de color marrón en áreas del cuerpo que están expuestas al sol, como el rostro, el cuello, los hombros y el escote. 

A pesar de su apariencia, el único síntoma del melasma es el cambio en la pigmentación de la piel; no provoca picazón, dolor ni ninguna molestia física.

Este trastorno se asocia con frecuencia a las hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona, lo que explica su prevalencia en mujeres embarazadas o aquellas que toman hormonas, como los anticonceptivos. De todas formas, también puede desencadenarse por otros factores como la exposición solar, la predisposición genética y el uso de ciertos productos cosméticos o medicamentos.

¿Cómo prevenir las manchas en la piel?

Según el mencionado sitio, existen una serie de tratamientos recomendados para curar esta afección de la piel, entre los que se encuentran:

- Cremas despigmentantes: incluyen sustancias como hidroquinona, ácido azelaico o ácido kójico, que ayudan a mejorar la apariencia del melasma.

- Exfoliación química o cremas esteroides tópicas: ayudan a reducir la pigmentación mediante la renovación de las capas superficiales de la piel.

- Tratamientos con láser: utilizados para eliminar la pigmentación oscura en casos de melasma severo.

- Suspensión de medicamentos hormonales: si el melasma está asociado con el uso de anticonceptivos u otros tratamientos hormonales, puede ser necesario suspenderlos bajo supervisión médica.
Medicamentos orales: en algunos casos, se pueden recetar medicamentos tomados por vía oral para ayudar a controlar el melasma.

Hay ciertas recomendaciones para disminuir el riesgo de desarrollarlo, que tienen que ver con proteger la piel del sol y la luz ultravioleta. Para eso, se tiene que adquirir el hábito del uso regular de protector solar de amplio espectro, además de la utilización de prendas protectoras como sombreros, gorras y remeras de manga larga.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

El carisma de Pablo Cuello en La Voz le sirvió para superar un difícil duelo

El carisma de Pablo Cuello en La Voz le sirvió para superar un difícil duelo

Lo más popular
Tucumán está de la cabeza
1

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
4

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
5

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las escribanas de la historia
6

Las escribanas de la historia

Más Noticias
A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Comentarios