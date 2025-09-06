Manchas oscuras en la cara y el cuerpo: por qué se forman y cómo prevenirlas

¿Por qué aparecen estas manchas en la piel?

Por lo que dieron a conocer en el sitio especializado MedlinePlus, el melasma, también conocido como cloasma o “máscara del embarazo,” es un trastorno de la piel que se manifiesta como manchas oscuras de color marrón en áreas del cuerpo que están expuestas al sol, como el rostro, el cuello, los hombros y el escote.