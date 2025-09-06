Manchas oscuras en la cara y el cuerpo: por qué se forman y cómo prevenirlas

Las manchas oscuras en la piel son una preocupación común para muchas personas, pero pocos conocen su origen y significado. Suelen aparecer en áreas expuestas al sol como la cara, el cuello y las manos, se deben a un aumento en la producción de melanina, un fenómeno conocido como melasma.
Aunque generalmente no representan un riesgo para la salud, su impacto va más allá de lo estético, ya que pueden afectar significativamente la autoestima de quienes las padecen. A continuación, todos lo que hay que saber sobre ellas y cómo hacer para reducir su apariencia.
¿Por qué aparecen estas manchas en la piel?
Por lo que dieron a conocer en el sitio especializado MedlinePlus, el melasma, también conocido como cloasma o “máscara del embarazo,” es un trastorno de la piel que se manifiesta como manchas oscuras de color marrón en áreas del cuerpo que están expuestas al sol, como el rostro, el cuello, los hombros y el escote.
A pesar de su apariencia, el único síntoma del melasma es el cambio en la pigmentación de la piel; no provoca picazón, dolor ni ninguna molestia física.
Este trastorno se asocia con frecuencia a las hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona, lo que explica su prevalencia en mujeres embarazadas o aquellas que toman hormonas, como los anticonceptivos. De todas formas, también puede desencadenarse por otros factores como la exposición solar, la predisposición genética y el uso de ciertos productos cosméticos o medicamentos.
¿Cómo prevenir las manchas en la piel?
Según el mencionado sitio, existen una serie de tratamientos recomendados para curar esta afección de la piel, entre los que se encuentran:
- Cremas despigmentantes: incluyen sustancias como hidroquinona, ácido azelaico o ácido kójico, que ayudan a mejorar la apariencia del melasma.
- Exfoliación química o cremas esteroides tópicas: ayudan a reducir la pigmentación mediante la renovación de las capas superficiales de la piel.
- Tratamientos con láser: utilizados para eliminar la pigmentación oscura en casos de melasma severo.
- Suspensión de medicamentos hormonales: si el melasma está asociado con el uso de anticonceptivos u otros tratamientos hormonales, puede ser necesario suspenderlos bajo supervisión médica.
Medicamentos orales: en algunos casos, se pueden recetar medicamentos tomados por vía oral para ayudar a controlar el melasma.
Hay ciertas recomendaciones para disminuir el riesgo de desarrollarlo, que tienen que ver con proteger la piel del sol y la luz ultravioleta. Para eso, se tiene que adquirir el hábito del uso regular de protector solar de amplio espectro, además de la utilización de prendas protectoras como sombreros, gorras y remeras de manga larga.