Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Más que un simple órgano protector, la piel es un reflejo de nuestra salud general. Los expertos, especialmente los dermatólogos, pueden identificar afecciones subyacentes e incluso hábitos de vida a través de sutiles cambios en su apariencia. Desde la falta de sueño hasta problemas hepáticos, tu piel puede estar enviando señales importantes
La piel también puede exhibir muestras de que una persona puede no estar durmiendo lo suficiente. “Las ojeras caídas, caídas y oscuras debajo de los ojos pueden ser una pista de la fatiga”, dijo Steven Daveluy, dermatólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en una publicación de blog de la Academia Estadounidense de Dermatología.
La falta de hidratación suficiente también puede producir ciertos signos visibles en la piel, aseguró Daveluy. “Uno de los signos de deshidratación es la piel hundida alrededor de los ojos. La piel seca también puede indicar deshidratación”, señaló.
Estos son algunos signos que ofrece la piel sobre tu salud
- Cambio de color
Cuando la piel o el globo ocular adquieren una apariencia amarillenta puede indicar que la persona tiene elevados los niveles de enzimas hepáticas o bilirrubina y por lo tanto indicaría un cuadro de ictericia, es decir un problema en el sistema hepatobiliar: el hígado, la vesícula y los conductos biliares, explicó a Newsweek el dermatólogo Anthony Rossi, certificado por la junta de la Academia Estadounidense de Dermatología.
Cuando las palmas de las manos tornan de color amarillento o anaranjado puede estar indicando la ingestión excesiva de betacaroteno, que aportan por ejemplo las zanahorias, la calabaza y la batata o algunos suplementos alimentarios. Esa condición se conoce como carotenemia.
La carotenemia es, en general, benigna y raramente está asociada con unos pocos trastornos metabólicos graves y enzimopatías congénitas que metabolizan los carotenoides, según señaló el doctor André Lascari.
- Picazón
Se trata de algo bastante común puede indicar la existencia de una dermatitis atópica, que es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel, que provoca brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor y enrojecimiento. Es una patología multifactorial, en la que intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas o problemas en la función de barrera de la piel.
Es una dolencia que tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes ya que la irritación en la piel los lleva a rascarse muy intensamente, lo que provoca problemas para dormir e incluso las personas pueden dañar su piel aumentando la predisposición a infecciones, generando más ardor y dolor.
- Erupciones
Las erupciones pueden ser un signo de muchos problemas y pueden ser causadas por factores tan variados como el calor, las reacciones alérgicas o los medicamentos. Pero en algunos casos, las erupciones también pueden ser un signo de enfermedades subyacentes, como por ejemplo la enfermedad de Lyme o el lupus, dijo Rossi.
La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria llamada borrelia burgdoferi, que suele ser portada por las garrapatas de patas negras y otras especies de garrapatas, que a su vez la adquieren cuando pican a ratones o venados infectados con dicha bacteria. La forma de contagio al ser humano es a través de la picadura de una garrapata infectada. Es una enfermedad endémica en Estados Unidos y Europa.
El lupus es una condición a largo plazo que causa dolor en las articulaciones y erupciones en la piel y no tiene cura. Puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. No hay dos casos de lupus exactamente iguales.
- Piel muy elástica
Si la piel es bastante elástica, estos podrían ser síntomas resultantes de un grupo de síndromes genéticos conocidos con el nombre de Ehlers-Danlos, según Rossi.
Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, según sus siglas en inglés) el síndrome de Ehlers-Danlos (EDS, en inglés) es un grupo de trastornos hereditarios caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas, piel muy elástica (hiperelástica) en la que se forman hematomas con gran facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente.
- Manchas moradas
También pueden aparecer en la piel signos de advertencia de enfermedad cardíaca o problemas con los vasos sanguíneos. Por ejemplo, Shari Lipner, profesora asociada de dermatología clínica y directora de la División de uñas de Weill Cornell Medicine, dijo que algunos problemas cardíacos pueden provocar manchas moradas en los dedos.
Rossi agregó que, si hay inflamación en ciertos vasos sanguíneos, la piel puede mostrar signos de púrpura palpable, una condición caracterizada por puntos rojizos que no palidecen cuando se comprimen.
Es un trastorno hemorrágico en el sistema inmunitario que destruye las plaquetas, que son necesarias para la coagulación normal de la sangre. Las personas con la enfermedad tienen muy pocas plaquetas en la sangre. Esto puede ser ocasionado cuando ciertas células producen anticuerpos antiplaquetarios. Las plaquetas ayudan a que la sangre se coagule aglutinándose para taponar pequeños agujeros en los vasos sanguíneos dañados. Los anticuerpos se fijan a las plaquetas y el cuerpo destruye las plaquetas que llevan los anticuerpos.
- Lastimaduras
El escorbuto es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, que puede provocar que la piel se lastime con facilidad y tenga “vellos en espiral”, dijo Lipner. El escorbuto es relativamente raro hoy en día en los países más ricos, pero es más común en el mundo en desarrollo.
La médica endocrinóloga María Alejandra Rodríguez Zía (MN 70.787) contó que “el escorbuto comenzó como un trastorno que afectaba a las personas dedicadas a las campañas de mar, que tenían muy poco acceso a los alimentos frescos, pero hoy en día es muy frecuente en las personas que viven en países en desarrollo, y también es un mal de las grandes ciudades”.