Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

El Presidente cierra una semana que comenzó con censura a los periodistas, atravesó nuevas derrotas en el Congreso y culmina con la ilusión de un triunfo mañana en la provincia de Buenos Aires que le dé un poco de aire. No son días felices para Javier Milei, que no lo acompaña ni la política ni la economía, con un dólar que se escapa y críticas del sector financiero. En Tucumán, Osvaldo Jaldo endurece cada vez más su discurso contra la Casa Rosada y advirtió que los libertarios “no pasarán” por la provincia. La oposición hace foco en la falta de transparencia en el uso de los recursos y pone como ejemplo las denuncias en Las Cejas.

El caso de los audios: Maximiliano Pullaro cuestionó al Gobierno y pidió que “aclare las denuncias”

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la difusión de audios: "Llegaron más lejos que nunca"

Milei respaldó a Karina en el cierre de campaña bonaerense de LLA y apuntó contra la oposición

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

