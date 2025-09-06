Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
El Presidente cierra una semana que comenzó con censura a los periodistas, atravesó nuevas derrotas en el Congreso y culmina con la ilusión de un triunfo mañana en la provincia de Buenos Aires que le dé un poco de aire. No son días felices para Javier Milei, que no lo acompaña ni la política ni la economía, con un dólar que se escapa y críticas del sector financiero. En Tucumán, Osvaldo Jaldo endurece cada vez más su discurso contra la Casa Rosada y advirtió que los libertarios “no pasarán” por la provincia. La oposición hace foco en la falta de transparencia en el uso de los recursos y pone como ejemplo las denuncias en Las Cejas.
LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
