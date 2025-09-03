Secciones
Política

Jaldo, en Las Talitas, llamó a votar para “ponerle un freno” al gobierno nacional

"¿Qué culpa tienen los jóvenes, los pequeños, los abuelos, de lo que están haciendo desde el gobierno nacional?”, cuestionó, refiriéndose a las políticas de ajuste de Milei.

Jaldo, en Las Talitas, llamó a votar para “ponerle un freno” al gobierno nacional
Hace 1 Hs

En un multitudinario acto en Las Talitas, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la inauguración de una serie de obras que incluyen provisión de agua potable, adoquinado de calles y mejoras en la seguridad. Acompañado por la intendenta local, Marta Najar, y el legislador Carlos Najar, Jaldo dirigió un discurso contundente ante los vecinos, en el que no solo destacó la gestión de gobierno, sino que también hizo un llamado a la participación ciudadana de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

También estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los diputadas Gladys Medina, Elia Fernández; los intendentes de Simoca, Elvio Salazar, de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los legisladores Walter Herrera, Tulio Caponio; el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el titular del IPLA, Dante Loza; secretario de Deportes, Diego Erroz, concejales y comisionados comunales.

Jaldo, en Las Talitas, llamó a votar para “ponerle un freno” al gobierno nacional

El primer mandatario provincial felicitó a las autoridades locales por su trabajo y el impacto de las obras. “Hoy es un día muy importante para este municipio, el más joven de la provincia, que es conducido por una mujer que trabaja y atiende los problemas de la gente. Hemos venido a solucionar problemas de fondo, como la provisión de agua potable y la mejora de la seguridad, buscando siempre una mejor calidad de vida para los tucumanos”, afirmó.

Durante su discurso, Jaldo contrastó la labor de su gestión con la de la oposición. “Hoy vemos una oposición que parecería invisible, que solo aparece cada dos años para las elecciones, mientras quienes nos hacemos cargo ponemos la cara los 365 días del año. Si quieren votos, que vengan a laburar y dejen de ver Tik Tok”, sentenció.

El gobernador subrayó la trascendencia de los próximos comicios. “El 26 de octubre no es cualquier fecha, es la oportunidad de la democracia para elegir el modelo de ciudad, de provincia y de país que queremos. No sirve quejarnos, lo que tenemos que hacer es actuar, participar y tomar decisiones. ¿Qué culpa tienen los jóvenes, los pequeños, los abuelos, de lo que están haciendo desde el gobierno nacional?”, cuestionó, refiriéndose a las políticas de ajuste. “Si no los defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El 26 de octubre, que Las Talitas se ponga de pie y le diga a Milei: ‘Por aquí no vas a pasar’”, concluyó, en un claro mensaje contra las medidas del gobierno federal.

En diálogo con la prensa, Jaldo también se refirió al escenario político en otras provincias. “La elección en la provincia de Buenos Aires es muy particular porque se eligen autoridades provinciales, concejales y legisladores. No hay duda de que puede ser un indicador, como ya lo fue Corrientes el domingo pasado”, opinó, sugiriendo que los resultados en otros distritos podrían anticipar tendencias a nivel nacional.

Finalmente, el gobernador convocó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. “Lo importante es que la gente se exprese, que vaya a votar y que ejerza ese derecho que tanto nos costó conseguir y mantener: la democracia. Ojalá sea una elección en paz y con paz social. Al final, quienes tienen la última palabra siempre son los votantes”, finalizó.

Temas Osvaldo JaldoHector Aldo SalomónGladys MedinaElia Fernández de MansillaCarlos NajarMarta NajarJavier MileiTulio Caponio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo encabezó un acto en El Cadillal y llamó a la unidad del peronismo rumbo a octubre

Jaldo encabezó un acto en El Cadillal y llamó a la unidad del peronismo rumbo a octubre

Lo más popular
La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
1

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
2

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Milei: El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme

Milei: "El kirchnerismo busca destruir el plan económico, generar violencia o intentar matarme"

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Comentarios