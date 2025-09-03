Jaldo, en Las Talitas, llamó a votar para “ponerle un freno” al gobierno nacional

En un multitudinario acto en Las Talitas, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la inauguración de una serie de obras que incluyen provisión de agua potable, adoquinado de calles y mejoras en la seguridad. Acompañado por la intendenta local, Marta Najar, y el legislador Carlos Najar, Jaldo dirigió un discurso contundente ante los vecinos, en el que no solo destacó la gestión de gobierno, sino que también hizo un llamado a la participación ciudadana de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.
También estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los diputadas Gladys Medina, Elia Fernández; los intendentes de Simoca, Elvio Salazar, de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los legisladores Walter Herrera, Tulio Caponio; el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el titular del IPLA, Dante Loza; secretario de Deportes, Diego Erroz, concejales y comisionados comunales.
El primer mandatario provincial felicitó a las autoridades locales por su trabajo y el impacto de las obras. “Hoy es un día muy importante para este municipio, el más joven de la provincia, que es conducido por una mujer que trabaja y atiende los problemas de la gente. Hemos venido a solucionar problemas de fondo, como la provisión de agua potable y la mejora de la seguridad, buscando siempre una mejor calidad de vida para los tucumanos”, afirmó.
Durante su discurso, Jaldo contrastó la labor de su gestión con la de la oposición. “Hoy vemos una oposición que parecería invisible, que solo aparece cada dos años para las elecciones, mientras quienes nos hacemos cargo ponemos la cara los 365 días del año. Si quieren votos, que vengan a laburar y dejen de ver Tik Tok”, sentenció.
El gobernador subrayó la trascendencia de los próximos comicios. “El 26 de octubre no es cualquier fecha, es la oportunidad de la democracia para elegir el modelo de ciudad, de provincia y de país que queremos. No sirve quejarnos, lo que tenemos que hacer es actuar, participar y tomar decisiones. ¿Qué culpa tienen los jóvenes, los pequeños, los abuelos, de lo que están haciendo desde el gobierno nacional?”, cuestionó, refiriéndose a las políticas de ajuste. “Si no los defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El 26 de octubre, que Las Talitas se ponga de pie y le diga a Milei: ‘Por aquí no vas a pasar’”, concluyó, en un claro mensaje contra las medidas del gobierno federal.
En diálogo con la prensa, Jaldo también se refirió al escenario político en otras provincias. “La elección en la provincia de Buenos Aires es muy particular porque se eligen autoridades provinciales, concejales y legisladores. No hay duda de que puede ser un indicador, como ya lo fue Corrientes el domingo pasado”, opinó, sugiriendo que los resultados en otros distritos podrían anticipar tendencias a nivel nacional.
Finalmente, el gobernador convocó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. “Lo importante es que la gente se exprese, que vaya a votar y que ejerza ese derecho que tanto nos costó conseguir y mantener: la democracia. Ojalá sea una elección en paz y con paz social. Al final, quienes tienen la última palabra siempre son los votantes”, finalizó.