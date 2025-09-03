Jaldo, en Las Talitas, llamó a votar para “ponerle un freno” al gobierno nacional

El gobernador subrayó la trascendencia de los próximos comicios. “El 26 de octubre no es cualquier fecha, es la oportunidad de la democracia para elegir el modelo de ciudad, de provincia y de país que queremos. No sirve quejarnos, lo que tenemos que hacer es actuar, participar y tomar decisiones. ¿Qué culpa tienen los jóvenes, los pequeños, los abuelos, de lo que están haciendo desde el gobierno nacional?”, cuestionó, refiriéndose a las políticas de ajuste. “Si no los defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El 26 de octubre, que Las Talitas se ponga de pie y le diga a Milei: ‘Por aquí no vas a pasar’”, concluyó, en un claro mensaje contra las medidas del gobierno federal.