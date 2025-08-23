Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

En la cocina diaria, descongelar carne suele ser un desafío. Aunque lo más seguro es planificar con anticipación y pasarla del congelador a la heladera 24 horas antes, en ocasiones se buscan soluciones rápidas. En redes sociales se viralizaron distintos trucos que prometen acelerar el proceso, pero no todos son igual de recomendables.
1. El truco de los metales conductores
Uno de los métodos más comentados es el uso de sartenes o tablas de acero inoxidable. La técnica consiste en colocar la carne congelada entre dos superficies metálicas para aprovechar su capacidad de conducción térmica.
La ingeniera en alimentos Montse Meléndez lo probó en su cuenta de Instagram: “Puse la carne entre dos tablas de acero inoxidable y se descongeló en menos de 15 minutos”. Según explicó, los metales transfieren calor con rapidez, lo que reduce notablemente el tiempo de espera.
De todos modos, aclara que no es un recurso para usar siempre: “Lo ideal es el refrigerador o el microondas en modo descongelar. Este hack puede servir en una emergencia, pero solo si el alimento no permanece más de 30 minutos fuera de frío y se cocina de inmediato”.
2. El método del agua con sal
Otra técnica popular es sumergir la carne en agua con sal, siempre dentro de una bolsa hermética para evitar contacto directo con el líquido. El agua debe estar fría y, si el proceso dura más de 30 o 40 minutos, la bolsa debe permanecer en la heladera.
Según el carnicero de la empresa Albert Ribot, la sal acelera la descongelación sin afectar la calidad del producto, siempre que se respeten estas condiciones.
3. El microondas, con precauciones
El microondas es una herramienta válida si se utiliza la función específica de “descongelar” y se cocina la carne inmediatamente después. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que no debe dejarse a medio cocinar ni volver a enfriarla, ya que esto favorece el crecimiento de bacterias.
Lo que nunca debés hacer
Los expertos coinciden en que sumergir la carne en agua caliente o dejarla a temperatura ambiente son errores frecuentes y peligrosos, ya que aumentan el riesgo de intoxicación alimentaria si pasan más de 60 minutos sin refrigeración.
Consejos finales para una descongelación segura:
- Lo más seguro: del congelador a la heladera, 24 horas antes.
- Métodos rápidos: microondas con función “descongelar”, agua con sal (siempre en frío y con bolsa hermética) o el truco de los metales por menos de 30 minutos.
- Evitá siempre el agua caliente o la mesada a temperatura ambiente.
Aplicar estas recomendaciones no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino también a conservar mejor el sabor y la textura de la carne.