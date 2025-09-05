Secciones
El truco casero para revivir tus plantas tras el calor del verano y hacer que vuelvan a estar verdes

Un preparado natural a base de azúcar moreno, canela y pimienta negra promete recuperar tanto plantas ornamentales como árboles frutales afectados por las olas de calor.

El verano deja su huella en jardines y terrazas: hojas amarillas, ramas marchitas y ejemplares debilitados son una postal común tras semanas de altas temperaturas. Sin embargo, existe un fertilizante casero y ecológico capaz de devolver la vitalidad a las plantas dañadas, desde macetas ornamentales hasta frutales como los limoneros.

El canal de YouTube Huerto Adictos, dirigido por Javier, ha compartido el método que define como un auténtico “abono de rescate”. Según explica, este remedio ayuda a que las raíces asimilen los nutrientes del sustrato, evitando que las plantas terminen por secarse.

Un fertilizante natural con tres ingredientes básicos

La receta es sencilla y económica, ya que se elabora con productos presentes en cualquier cocina:

- 1 litro de agua (preferiblemente de lluvia)

- 5 cucharadas de azúcar moreno o de caña

- 3 cucharadas de canela en polvo

- 1 cucharada sopera de pimienta negra

Cada ingrediente cumple una función clave: el azúcar actúa como revitalizante, aportando energía inmediata; la canela protege contra hongos e insectos como pulgones u hormigas; y la pimienta mejora la calidad del sustrato al tiempo que ayuda a repeler plagas.

Cómo aplicarlo correctamente

La cantidad de preparado a utilizar depende del tamaño de cada planta:

- Un cuarto de vaso en ejemplares pequeños.

- Medio vaso para plantas de porte medio.

- Hasta un litro completo en árboles frutales.

Javier recomienda aplicar este fertilizante solo una vez y, en caso necesario, repetirlo como máximo una vez al mes, dado que su concentración es elevada.

Con esta combinación de ingredientes naturales, los aficionados a la jardinería disponen de una herramienta práctica y sostenible para revivir plantas debilitadas por las olas de calor, fortalecer sus raíces y garantizar un crecimiento más sano de cara a la próxima temporada.

