Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

La aparición de cucarachas está comúnmente relacionada a la falta de limpieza o la acumulación de restos de comidas. Pero según el Feng Shui, su presencia tendría un significado más espiritual. Estas nuevas acepciones motivarían la necesidad de conservarlas y no eliminarlas, lo que podría representar una dificultad para muchas personas, según señala un artículo del periódico El Tiempo, de Colombia.
El Feng Shui asigna un doble significado a las cucarachas en casa: uno relacionado a la superación y, el otro, a los miedos. Por una parte la tradición oriental sostiene que las cucarachas –que aparecen en espacios poco conservados– representan una invitación a cambiar y hacer una limpieza interna que aporte herramientas para enfrentar las adversidades que se presentan.
El segundo significado tiene que ver con lo que produce encontrar uno de estos insectos. Con la aparición de la cucaracha, suele haber una reacción de sorpresa o estupor. Por eso la segunda relación que hace el Feng Shui es con la necesidad de liberarse de los miedos, lo que nos produce angustia o genera algún tipo de resistencia.
Otros significados de la aparición de las cucarachas
Según diferentes creencias y posturas, la aparición de una cucaracha puede significar:
- Mensajes de cambio
- Limpieza y purificación interna
- Fortaleza en las adversidades
- Liberarse de los miedos y la ansiedad
- Simboliza resistencia y adaptabilidad
- Si aparece como plaga, significa malas energías y conflictos
Cómo evitar la propagación de cucarachas con limón
A pesar de que los productos químicos son una opción popular para combatir las cucarachas, existe otro método natural y efectivo. El truco casero consiste en usar un cítrico para ahuyentar estos insectos, ya que su olor actúa como un repelente natural. Simplemente debés colocar rodajas de limón en los puntos de entrada de tu casa, como puertas y ventanas, para evitar que las cucarachas se acerquen. De esta forma, podés mantener tu hogar libre de plagas sin la necesidad de recurrir a productos químicos.
El aroma intenso crea una barrera que evita que se acerquen a tu casa. Esta es una solución simple y efectiva si buscas mantener a raya a estas plagas sin usar productos industriales. También podés colocar cáscaras frescas en la cocina, el baño o en los rincones en los que aparezcan.