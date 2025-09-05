Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Cómo evitar la propagación de cucarachas con limón

A pesar de que los productos químicos son una opción popular para combatir las cucarachas, existe otro método natural y efectivo. El truco casero consiste en usar un cítrico para ahuyentar estos insectos, ya que su olor actúa como un repelente natural. Simplemente debés colocar rodajas de limón en los puntos de entrada de tu casa, como puertas y ventanas, para evitar que las cucarachas se acerquen. De esta forma, podés mantener tu hogar libre de plagas sin la necesidad de recurrir a productos químicos.