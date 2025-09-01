Feng Shui: por qué la madera es clave para la salud en primavera

Los ciclos de la naturaleza están representados por cinco elementos en el Feng Shui: el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera. Según esta creencia oriental milenaria, cada uno ayuda a lograr el equilibrio. La madera sirve en particular para lograr un balance en la salud durante la época de la primavera. Por eso en septiembre es fundamental tener en cuenta este elemento.
Durante la primavera, la madera se convierte en el elemento regente porque su energía está presente en casi todos los objetos naturales. Para fusionar el hogar con la energía de la madera se pueden usar cuadros de este material, centros de mesa e incluso colores verdes y amaderados. Si la energía de la madera está equilibrada, recibirás beneficios.
Actividades con madera para la salud recomendadas por el Feng Shui
La principal recomendación es plantar un árbol nuevo en el jardín para ver de cerca la oportunidad que ofrece la vida para ver el proceso de florecimiento. El Feng Shui sugiere también llenar tu casa de plantas y flores de colores que llenen los espacios de vida y de aire. Cuidalas y ayudalas a florecer y ellas te darán el mismo cuidado.
Este elemento característico está ligado a la salud del hígado y la vesícula biliar, órganos fundamentales para tu bienestar. Si la energía de la madera no está en equilibrio, entonces experimentarás sentimientos y emociones como la ira, la impaciencia, la irritabilidad o agresividad y la frustración.
Como estación que representa apertura, la primavera invita a manifestarnos y dejar salir lo que sentimos de la mejor manera posible. Pero si reprimimos lo que guardamos en el interior, el proceso será aún más dañino para tu bienestar. Dedicarte a actividades como la jardinería puede ayudarte a liberar tensiones negativas.
Cómo usar y qué representa cada elemento para el Feng Shui
Son cinco los elementos que el Feng Shui tiene en cuenta para armonizar los ambientes. El fuego representa energía, pasión y reconocimiento. Los símbolos que pueden usarse son las velas, luces, lámparas y figuras con formas triangulares y puntiagudas. La tierra, por otra parte, representa la nutrición, la confianza y la seguridad. Es una base. La cerámica, las piedras, los ladrillos y objetos de arcilla transmiten sus energías.
El metal es el elemento que representa la concentración, la precisión y la disciplina. Hay quienes lo asocian también a la claridad. Las campanas, esferas y estructuras metálicas con formas redondas u ovaladas transmiten sus energías. El agua, por su parte, es la fluidez, la comunicación y la sabiduría y puede incluirse en el hogar con fuentes, acuarios y espejos.
Por último, la madera representa la vitalidad, la flexibilidad y la creatividad, sobre todo cuando tiene formas rectangulares y columnas verticales. Se puede activar mediante el uso de plantas, flores, muebles de madera y tejidos naturales. Si no está en equilibrio representa la ira.