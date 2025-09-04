El lado B de Experiencia Endeavor NOA: talleres, conocimientos y alianzas para nuevos mercados

Mientras empresarios y deportistas exponían sus historias e inspiraban a más de 2000 asistentes en el salón principal, el verdadero espíritu emprendedor se sentía en los salones anexos del Centro de Convenciones. Entre pizarras improvisadas, apuntes en hojas de cuadernos y teclados de celulares a toda velocidad, transcurrieron los talleres y mentorías de Experiencia Endeavor NOA. Allí, se escucharon ideas incipientes, consejos y hasta se empezaron a forjar alianzas.
Las mesas estaban colmadas. Estudiantes secundarios y universitarios, jóvenes que arrancan con su primer proyecto, emprendedores con algunos años de experiencia y hasta empresarios consolidados compartieron el espacio sin jerarquías. Todos se mezclaban para escuchar, preguntar y, sobre todo, animarse a validar sus ideas.
“Tengo un emprendimiento de velas, vendo en ferias y tengo poca presencia en redes porque no me animo mucho. Pero de aquí me llevo el consejo de quitarme esos miedos para poder apuntar a lo grande”, confesó Cecilia, una emprendedora jujeña.
Con una frase, a modo de mantra emprendedor, Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina motivo a los cientos de inscriptos a dar el paso de emprender porque “las ideas valen poco" y lo que realmente vale y cuenta "es la capacidad de ejecución”. Con esa premisa, los mentores de la talla de Pamela Schwurer (Nubimetrics), Agustín Otero Monsegur (San Miguel) y Patricia Cerrizuela (Agencia Doers) guiaron a los asistentes en dinámicas rápidas y concretas: cómo validar un modelo de negocio, cómo armar un spech que conecte con las audiencias y, sobre todo, cómo perder el miedo al fracaso.
Experiencia Endeavor NOA dejó así mucho más que conferencias inspiradoras. En el “lado B” quedaron los apuntes tachados, las libretas llenas de flechas y diagramas, los celulares rebosantes de contactos nuevos y, sobre todo, la certeza de que los sueños empiezan a tomar forma cuando se los trabaja en comunidad.