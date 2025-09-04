El lado B de Experiencia Endeavor NOA: talleres, conocimientos y alianzas para nuevos mercados

Con una frase, a modo de mantra emprendedor, Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina motivo a los cientos de inscriptos a dar el paso de emprender porque “las ideas valen poco" y lo que realmente vale y cuenta "es la capacidad de ejecución”. Con esa premisa, los mentores de la talla de Pamela Schwurer (Nubimetrics), Agustín Otero Monsegur (San Miguel) y Patricia Cerrizuela (Agencia Doers) guiaron a los asistentes en dinámicas rápidas y concretas: cómo validar un modelo de negocio, cómo armar un spech que conecte con las audiencias y, sobre todo, cómo perder el miedo al fracaso.