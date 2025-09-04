Jóvenes emprendedores del NOA: historias de resiliencia y propósito en el escenario de Endeavor

El espíritu de innovación y resiliencia se apoderó del escenario principal de la Experiencia Endeavor NOA en el Centro de Convenciones de Salta. En el panel "El futuro se crea acá: Jóvenes emprendiendo desde el NOA", moderado por José Zambrano, tres emprendedores de la región compartieron sus historias de vida y cómo sus proyectos se convirtieron en vehículos de propósito y transformación.
Durante el encuentro Florencia de Zavalía (Zelmira Learning), Ramiro Muñoz (SALVITA) y Carolina Gammariello (CGCarteras) compartieron sus experiencias como emprendedores en la región.
Innovación con impacto social: el caso de la tucumana Florencia Zavalía y Zelmira Learning
Florencia Zavalía, cofundadora de Zelmira Learning, explicó su motivación para crear una plataforma educativa inclusiva, que atiende las necesidades de alumnos con discapacidades. "Pasa que los chicos con alguna discapacidad no pueden adaptarse a los contextos físicos y los profesores se sienten sobrepasados porque dicen: 'No me tocó el entrenamiento, no sé cómo hacerlo, nadie me enseñó'", relató la emprendedora tucumana.
Con Zelmira, Florencia buscó una solución doblemente beneficiosa: "buscábamos herramientas que, por un lado, beneficiaran a los alumnos, recordándoles la autenticidad, mejorando su calidad de vida; y por otro lado, que fueran algo concreto para el docente, brindándole el conocimiento específico que necesita y, a la vez, ahorrándole tiempo de trabajo”.
De la tradición a la reinvención: el legado de SALVITA
Ramiro Muñoz, fundador de SALVITA, capturó la atención del público con un relato sobre la constante reinvención en el camino del emprendimiento. Su historia familiar, marcada por generaciones de productores primarios, le enseñó que para sobrevivir y crecer, hay que adaptarse. "Nos tenemos que reinventar todo el tiempo, nosotros trabajamos todo el día, en todo momento", afirmó.
Para Muñoz, el trabajo va más allá del negocio: tiene un propósito claro y gratificante. "Tengo un propósito muy claro: seguir generando desarrollo en mi zona, en mi región. Es muy gratificante porque empezaba a notar que la que crece no solo es la empresa, sino que necesariamente la región tiene que crecer”.
Un cambio que nace desde la resiliencia personal
Por su parte, Carolina Gammariello, fundadora de CGCarteras, conmovió a la audiencia con su poderosa historia de superación. Nacida en una familia con serias dificultades económicas y personales, su vida dio un giro radical cuando supo capitalizar su esfuerzo. "Uno arranca siempre queriendo un cambio. A mí me ayudó Dios y dos profesoras que valoraron mi esfuerzo y confiaron en mí cuando ni yo lo hacía", compartió.
Su testimonio resaltó cómo las adversidades pueden ser el catalizador para un cambio profundo, demostrando que el emprendimiento, a veces, comienza con una decisión personal de transformar la propia realidad.
El panel de jóvenes emprendedores del NOA fue un claro recordatorio de que el talento, el ingenio y el deseo de impactar positivamente no tienen fronteras. Cada historia, única en su origen, convergió en un mensaje común: el futuro se construye con pasión, propósito y la valentía de enfrentar los desafíos.