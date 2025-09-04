Jóvenes emprendedores del NOA: historias de resiliencia y propósito en el escenario de Endeavor

Un cambio que nace desde la resiliencia personal

Por su parte, Carolina Gammariello, fundadora de CGCarteras, conmovió a la audiencia con su poderosa historia de superación. Nacida en una familia con serias dificultades económicas y personales, su vida dio un giro radical cuando supo capitalizar su esfuerzo. "Uno arranca siempre queriendo un cambio. A mí me ayudó Dios y dos profesoras que valoraron mi esfuerzo y confiaron en mí cuando ni yo lo hacía", compartió.