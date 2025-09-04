Beatriz Avila: “El veto a la discapacidad es un retroceso que no podemos aceptar”

Avila habló en debate de la cámara alta del Congreso de la Nación que comenzó este mediodía y que anticipa un contundente rechazo para el veto presidencial. La parlamentaria consignó que en Tucumán hay más de 70 mil personas que viven con la angustia de perder la pensión por discapacidad y unos 240 centros de atención que corren riesgo de cerrarse. “He hablado con muchos de ellos. Hay instituciones que están vendiendo rifas para poder sobrevivir y profesionales que no llegan a fin de mes. No están pidiendo un favor, reclaman sus derechos”, dijo.