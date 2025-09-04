Senado: el escándalo en discapacidad y la censura de Milei se colaron en el debate

Con la presencia de 39 senadores, la oposición logró este jueves habilitar la sesión en la Cámara alta para rechazar el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad. Además, impulsa un proyecto para limitar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), buscando enviarlo a Diputados.
La sesión se desarrolla en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Karina Milei, hermana de Javier Milei, en el supuesto cobro de coimas. Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel no preside el debate, al encontrarse a cargo del Ejecutivo por el viaje del mandatario a Estados Unidos. La sesión es encabezada por el senador Bartolomé Abdala.
Tras el rechazo previo de la Cámara de Diputados, el Senado busca ratificar la ley con una mayoría de dos tercios, lo que dejaría sin efecto el veto presidencial. De concretarse, sería la primera vez desde 2003 que el Congreso revierte un veto del Ejecutivo.
Durante el debate, la oposición volvió a poner el foco en los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo ,que comprometerían a Karina Milei, señalando supuestos pedidos de sobornos para adjudicar contratos estatales. La senadora Carolina Moisés presentó una cuestión de privilegio contra el mandatario libertario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por intentar frenar la difusión de ese material. También acusó a la Casa Rosada de hostigar a la prensa y de avanzar contra normas constitucionales, consignó el diario "Ámbito".
En la misma línea, el senador Martín Lousteau ironizó sobre la denuncia oficial, sugiriendo que carece de fundamentos y es parte de una estrategia para desacreditar a medios de comunicación y opositores. Apuntó también contra el rol del oficialismo en la denuncia contra la diputada Marcela Pagano.
Además del tema de discapacidad, el Senado debate una reforma a la ley que regula los DNU. La propuesta busca establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen los decretos, en lugar de revocarlos, y evitar así la emisión de megadecretos como el 70/2023.
También está previsto el tratamiento de convenios impositivos con Austria y Francia, firmados en 2019, y se programó una nueva sesión para el 18 de noviembre, que incluiría iniciativas vinculadas al sector científico y a la lucha contra la desinformación.
Durante el tratamiento de la ley de discapacidad, hubo posturas divididas. Desde Unión por la Patria se cuestionó el ajuste a los sectores más vulnerables, mientras que desde el oficialismo algunos legisladores defendieron el veto pero reclamaron mejoras en las prestaciones. La discusión refleja una nueva pulseada política en la antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo busca consolidar fuerzas frente a una oposición movilizada.