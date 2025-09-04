Senado: el escándalo en discapacidad y la censura de Milei se colaron en el debate

Durante el debate, la oposición volvió a poner el foco en los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo ,que comprometerían a Karina Milei, señalando supuestos pedidos de sobornos para adjudicar contratos estatales. La senadora Carolina Moisés presentó una cuestión de privilegio contra el mandatario libertario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por intentar frenar la difusión de ese material. También acusó a la Casa Rosada de hostigar a la prensa y de avanzar contra normas constitucionales, consignó el diario "Ámbito".