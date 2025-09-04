¿Miel en las plantas?: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Para obtener los mejores resultados, es aconsejable aplicar la miel en los esquejes antes de plantarlos, ya que esto fomenta la formación de nuevas raíces. Adicionalmente, la miel puede servir como una trampa casera para plagas; solo necesitas colocar una mezcla de miel y levadura en un recipiente a nivel del suelo para atrapar insectos. Por último, también se puede utilizar para sanar hojas débiles, rociando la zona afectada con una solución de miel y agua cada diez días.