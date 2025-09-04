¿Miel en las plantas?: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los aficionados a la jardinería emplean diversas técnicas para asegurar el bienestar de sus plantas. Aunque muchas de estas prácticas son populares y de origen casero, existen otras menos convencionales que ofrecen resultados igualmente positivos. Un ejemplo de estas últimas es el uso de la miel como un recurso beneficioso para el cuidado de las plantas.
Este método, que puede parecer inusual, es sorprendentemente eficaz gracias a las propiedades antibacterianas y antifúngicas de la miel. Al aplicarla como abono, la miel no solo promueve un crecimiento saludable, sino que también crea una barrera protectora. Esta doble función ayuda a resguardar a las plantas de enfermedades y de la proliferación de hongos.
Beneficios de poner miel en la tierra de las plantas
La miel puede actuar como un eficaz fertilizante natural que estimula el crecimiento y la floración de las plantas. Para utilizarla, simplemente mezcla un poco de miel con agua y riega tus plantas con esta solución. Además de nutrir, esta mezcla también protege los esquejes, ayudando a que se desarrollen con mayor fuerza y rapidez.
Para obtener los mejores resultados, es aconsejable aplicar la miel en los esquejes antes de plantarlos, ya que esto fomenta la formación de nuevas raíces. Adicionalmente, la miel puede servir como una trampa casera para plagas; solo necesitas colocar una mezcla de miel y levadura en un recipiente a nivel del suelo para atrapar insectos. Por último, también se puede utilizar para sanar hojas débiles, rociando la zona afectada con una solución de miel y agua cada diez días.
Otros beneficios de la miel en el jardín
-Previene infecciones: gracias a sus componentes naturales, la miel ayuda a evitar que bacterias y hongos ataquen los tallos y raíces.
-Favorece el enraizamiento: es ideal para quienes quieren multiplicar sus plantas, ya que incentiva la formación de raíces en esquejes.
-Cicatriza heridas: si una planta sufre un corte o una poda, la miel puede aplicarse en la zona afectada para acelerar la recuperación y evitar infecciones.
-Es natural y económica: a diferencia de los productos químicos, la miel es segura para el ambiente y fácil de conseguir.