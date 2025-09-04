Plantas ideales para sembrar en septiembre: en verano van a dar sombra

La Santa Rita, científicamente conocida como Bougainvillea, es una trepadora que se distingue por sus colores vibrantes y su resistencia. A diferencia de otras plantas, lo que realmente llama la atención de la Santa Rita no son sus flores, sino sus brácteas (hojas modificadas) de tonos intensos como el fucsia, violeta, naranja, rojo o blanco. Esta explosión de color la hace perfecta para añadir un toque de vitalidad y alegría a cualquier rincón del jardín, ya sea trepando por una pérgola, adornando una galería o dándole un toque especial a una pared.