Plantas ideales para sembrar en septiembre: en verano van a dar sombra

Septiembre es un mes perfecto para sembrar plantas y preparar el jardín para el verano. La jardinería puede ser una actividad placentera y terapéutica, para muchas personas es complicada o amenazante, pero con los consejos adecuados y las plantas correctas, el verano puede llegar con muchas flores.
Entre las flores que se recomiendan están opciones clásicas, con colores llamativos y de fácil cuidado. Principalmente, se trata de enredaderas o trepadores, lo que asegurará que en su crecimiento den sombra en el verano. Es por lo que es importante acompañar su crecimiento con atención de que se enganchen en la pared cercana y sigan un camino correcto.
Tres plantas trepadoras ideales para sembrar en septiembre
1. Jazmín de leche
El jazmín de leche (Trachelospermumjasminoides) es una elección inigualable para quienes buscan una planta trepadora de rápido crecimiento y abundante floración. Su principal atractivo es su capacidad para cubrir grandes superficies en poco tiempo, lo que lo convierte en un candidato ideal para cubrir muros, pérgolas y cercos. Durante la primavera, se transforma en un espectáculo visual y olfativo, cubriéndose de pequeñas flores blancas que desprenden un perfume dulce e intenso, capaz de aromatizar todo el jardín.
Además de su belleza y aroma, el jazmín de leche ofrece una ventaja práctica: es una planta perenne. Esto significa que sus hojas se mantienen verdes durante todo el año, proporcionando sombra y frescura constantes, incluso en los días más calurosos del verano. Su follaje denso no solo protege del sol, sino que también crea un ambiente de paz y serenidad. Es una planta resistente y de fácil mantenimiento, lo que la hace perfecta tanto para jardineros experimentados como para principiantes.
2. Santa Rita
La Santa Rita, científicamente conocida como Bougainvillea, es una trepadora que se distingue por sus colores vibrantes y su resistencia. A diferencia de otras plantas, lo que realmente llama la atención de la Santa Rita no son sus flores, sino sus brácteas (hojas modificadas) de tonos intensos como el fucsia, violeta, naranja, rojo o blanco. Esta explosión de color la hace perfecta para añadir un toque de vitalidad y alegría a cualquier rincón del jardín, ya sea trepando por una pérgola, adornando una galería o dándole un toque especial a una pared.
Esta planta es conocida por su increíble adaptabilidad al calor y su baja necesidad de cuidados. Es una trepadora ideal para climas cálidos y secos, ya que soporta bien la falta de agua una vez que se ha establecido. Su naturaleza robusta y su capacidad para prosperar con un mínimo de atención la convierten en una opción fantástica para aquellos que buscan un impacto visual duradero sin un mantenimiento constante.
3. Madreselva
Si buscas una planta trepadora que ofrezca un aroma embriagador, la madreselva (Lonicera) es la opción perfecta. Esta trepadora se destaca por sus ramas de rápido crecimiento que se entrelazan y cubren muros y cercos, creando una sombra densa y refrescante que resulta invaluable en los meses de calor. Su crecimiento vigoroso permite transformar rápidamente cualquier estructura en un refugio natural y sombreado.
El verdadero encanto de la madreselva reside en el dulce y distintivo aroma que desprenden sus flores. Este perfume, especialmente intenso al atardecer, tiene la capacidad de transformar la atmósfera de tu jardín, llenando el aire con una fragancia que evoca la nostalgia y la tranquilidad. Además de su fragancia, la madreselva es apreciada por su capacidad de atraer polinizadores como abejas y mariposas, contribuyendo a la biodiversidad de tu jardín.