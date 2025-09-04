Milei, en EEUU: la agenda completa del Presidente junto al ministro Caputo y el canciller Werthein

El viaje forma parte de una serie de compromisos internacionales que Milei afrontará en septiembre. El mandatario planea regresar a Estados Unidos a fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. También fue invitado al congreso “Patriots”, organizado por el partido español VOX, que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 14 de septiembre.