Milei, en EEUU: la agenda completa del Presidente junto al ministro Caputo y el canciller Werthein

El jefe de Estado arribará a California hoy por la tarde, tras una escala en Lima. A partir de ese momento desarrollará una intensa agenda de contactos empresariales.

Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei viajó anoche a Estados Unidos para desarrollar una amplia agenda de reuniones en Los Ángeles. El Presidente partió rumbo a Los Ángeles acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. El viaje se extenderá hasta el sábado, un día antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

La agenda de Milei en EEUU

17.30: almuerzo con la astronauta Noel del Castro.

20.30: encuentro con Michael Milken, titular del Instituto Milken.

21.15: reunión con un grupo de inversores junto a Caputo y el embajador Alejandro Oxenford.

23: cita con Mark A. Nelson, vicepresidente de Chevron.

23.30: reunión con el empresario Andy Kleinman.

En tanto que el viernes iniciará el regreso a Buenos Aires. Está previsto que el vuelo arribe a Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

Sin escala en Las Vegas

En la previa del viaje, circuló la versión de que Milei podría trasladarse a Las Vegas para asistir a un espectáculo de su ex pareja, Fátima Florez, en el Hotel Sahara. Sin embargo, desde el Gobierno confirmaron que la visita fue descartada y que el mandatario limitará su estadía a Los Ángeles.

El viaje forma parte de una serie de compromisos internacionales que Milei afrontará en septiembre. El mandatario planea regresar a Estados Unidos a fin de mes para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. También fue invitado al congreso “Patriots”, organizado por el partido español VOX, que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 14 de septiembre.

