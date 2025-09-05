Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

En su búsqueda de apuntalar la economía argentina y atraer inversiones extranjeras, el presidente Javier Milei se reunió en Los Ángeles con Michael Milken, presidente del influyente Instituto Milken, y un grupo selecto de altos ejecutivos de Wall Street y otros sectores clave. La reunión tuvo como objetivo principal promover a Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera directa.