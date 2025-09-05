Secciones
Milei, en EEUU: se reunió con líderes del Instituto Milken y ejecutivos del establishment

Fuentes oficiales describieron el encuentro como parte de una estrategia gubernamental para fortalecer los lazos comerciales.

Hace 1 Hs

En su búsqueda de apuntalar la economía argentina y atraer inversiones extranjeras, el presidente Javier Milei se reunió en Los Ángeles con Michael Milken, presidente del influyente Instituto Milken, y un grupo selecto de altos ejecutivos de Wall Street y otros sectores clave. La reunión tuvo como objetivo principal promover a Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera directa.

Entre los asistentes se encontraban pesos pesados de la industria financiera como Adam Levinson (Fortress Investment Group), Behdad Eghbali (Clearlake Capital), Olivier de Givenchy (CVC Capital Partners), Ryan McInerney (Visa) y Jay Collins (Citi), además de representantes de los sectores de tecnología y energía. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford.

Fuentes oficiales describieron el encuentro como parte de una estrategia gubernamental para fortalecer los lazos con el establishment económico estadounidense y asegurar el respaldo internacional a las políticas económicas de la administración libertaria. La presencia de figuras destacadas del mundo financiero busca disipar cualquier duda sobre la estabilidad y potencial de Argentina como mercado.

Encuentro con la futura astronauta argentina

Para aprovechar su visita a EE. UU., Milei también se reunió con María Noel de Castro Campos, una ingeniera biomédica de 27 años originaria de Salta que se convertirá en la primera astronauta argentina. 

De Castro, graduada de la Universidad Favaloro y especializada en bioastronáutica, participará en una misión espacial privada programada para 2027. El presidente Milei, junto a Caputo y Oxenford, resaltó la importancia de este proyecto como un símbolo del talento científico y la innovación argentina.

