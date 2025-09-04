Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

“Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública, máxime en circunstancias que comprometen el ejercicio de funciones de notoria relevancia, a través de la toma de decisiones que salvaguarden el orden jurídico y garanticen la continuidad operativa de sus instituciones en protección de aquel interés”, explicó. Por esa razón, el Gobierno sostuvo que la manera más “prudente” de alcanzar un marco de “certidumbre y estabilidad” es restituir la vigencia de las disposiciones previas. “Es necesario a fin de despejar cuestionamientos e interpretaciones contradictorias que pudieran afectar los actos que se dicten al amparo de la nueva normativa”, añadió. Cuando se habían publicado los decretos originales, la Casa Rosada había fundamentado los cambios asegurando que buscaba “optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado“.