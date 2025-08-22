Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Sueldos millonarios: los senadores cobrarán más de $10.000.000

En medio de una sesión legislativa contraría para las intenciones del Gobierno nacional, en el Senado se cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores del Congreso. A partir de este arreglo, los exponentes de la Cámara alta pasarán a cobrar dietas superiores a los $10.000.000 brutos, desde noviembre. En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario la vicepresidente Victoria Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de nueve millones de pesos. En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000.