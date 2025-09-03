El Gobierno de Milei intervendrá en el mercado cambiario: cuál es la condición del FMI

En un giro inesperado en la política cambiaria, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este martes que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado libre de cambios con el objetivo de garantizar liquidez y un funcionamiento ordenado. La decisión marca un cambio significativo respecto al esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que restringía la venta de dólares oficiales al tope de la banda cambiaria.
La medida se suma a una intervención anterior realizada de forma discreta la semana pasada, y busca frenar la presión alcista sobre el dólar en el período previo a las elecciones de octubre, en medio de un clima de volatilidad e incertidumbre financiera.
Según el acuerdo con el FMI, las intervenciones oficiales sólo estaban permitidas cuando el tipo de cambio alcanzaba el límite superior de la banda -originalmente establecida entre $1.000 y $1.400, con ajuste diario-. Este marco, respaldado por un préstamo de U$S20.000 millones, apuntaba a preservar reservas y evitar distorsiones en el mercado. Sin embargo, el reciente avance del dólar, que el lunes llegó a $1.385 frente a un techo de $1.467, llevó a la gestión libertaria a priorizar la contención de la inflación.
La intervención cuenta con el aval del FMI, pero bajo una condición clave: sólo puede realizarse utilizando recursos provenientes del superávit fiscal, consignó el diario "Ámbito".
Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron que el Fondo dio luz verde tras conversaciones con la Casa Rosada, siempre que las ventas no afecten las reservas netas del Banco Central (BCRA) ni impliquen un mayor endeudamiento. “Al Fondo Monetario le pareció genial”, aseguró Federico Furiase, director del BCRA, quien además destacó que las operaciones se financiarán exclusivamente con excedentes presupuestarios, sin emisión monetaria ni toma de deuda.
El Gobierno informó un superávit fiscal primario de $1,74 billones en julio (un aumento interanual del 41%) y un déficit financiero de $168.515 millones. No obstante, al considerar intereses capitalizables -como los de Lecaps- el déficit real sería mucho mayor. En julio, esos intereses ascendieron a $19 billones, casi cinco veces el gasto mensual en jubilaciones ($4,6 billones), lo que incrementa la deuda bruta y pone en duda la sostenibilidad del superávit a mediano plazo.
La condición impuesta por el FMI implica una vigilancia estricta sobre el origen de los fondos utilizados para intervenir en el mercado, limitando la capacidad del Gobierno para responder a shocks imprevistos. Aunque el superávit fiscal es un pilar del modelo económico actual, su mantenimiento depende del crecimiento, la recaudación y el control del gasto. Cualquier desviación podría activar revisiones del acuerdo con el Fondo y afectar la confianza de los inversores, algo que ya se reflejó en los mercados con caídas de hasta 3% en los bonos soberanos y un aumento del riesgo país, que se acercó a los 950 puntos básicos.
El Gobierno insiste en que las bandas siguen vigentes
A pesar de las intervenciones, el Gobierno sostiene que el régimen de bandas cambiarias no ha sido modificado. Furiase aseguró que las ventas de dólares son puntuales y responden a la tensión preelectoral, sin alterar el esquema de flotación vigente. Subrayó además que estas operaciones no se realizan con reservas del BCRA ni fondos del FMI, y que tienen como único fin mitigar el "ruido político" en los mercados.
Sin embargo, en el mercado ya se habían detectado movimientos en semanas anteriores. Según la consultora 1816, el Tesoro habría vendido unos u$s300 millones en las últimas dos semanas, inicialmente presentados como operaciones vinculadas a provincias con vencimientos de deuda. Este martes, volvió a intervenir logrando una contención momentánea del dólar, aunque persisten dudas sobre la viabilidad de sostener esta estrategia sin poner en riesgo los recursos fiscales.