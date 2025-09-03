El Gobierno de Milei intervendrá en el mercado cambiario: cuál es la condición del FMI

La condición impuesta por el FMI implica una vigilancia estricta sobre el origen de los fondos utilizados para intervenir en el mercado, limitando la capacidad del Gobierno para responder a shocks imprevistos. Aunque el superávit fiscal es un pilar del modelo económico actual, su mantenimiento depende del crecimiento, la recaudación y el control del gasto. Cualquier desviación podría activar revisiones del acuerdo con el Fondo y afectar la confianza de los inversores, algo que ya se reflejó en los mercados con caídas de hasta 3% en los bonos soberanos y un aumento del riesgo país, que se acercó a los 950 puntos básicos.