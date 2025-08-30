En medio de la tensión cambiaria, el Secretario de Finanzas negó intervención estatal con fondos del FMI

Un informe de la consultora 1816 sugirió que el Tesoro podría haber estado vendiendo dólares, basándose en una caída de los depósitos en moneda extranjera y un aumento en los depósitos en pesos entre el 11 y el 27 de agosto. "El Tesoro no comunica estas intervenciones, pero el patrón de flujos bancarios sugiere que pudo haber estado ofreciendo dólares", indicó el informe.