En medio de la tensión cambiaria, el Secretario de Finanzas negó intervención estatal con fondos del FMI

La tensión cambiaria persiste en el mercado financiero, impulsada por el déficit en servicios y la creciente demanda de divisas. Ante esto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a desmentir que el Banco Central (BCRA) esté utilizando fondos provenientes de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado cambiario.
Quirno respondió a las acusaciones en redes sociales, luego de que el economista Christian Buteler sugiriera que el Gobierno podría estar utilizando los dólares del FMI para contener el precio del dólar, tal como supuestamente ocurrió en 2018, cuando Luis Caputo era presidente del BCRA.
"No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en Abril", afirmó Quirno en X, al argumentar que los dólares del FMI están en el BCRA debido a la recapitalización realizada con los desembolsos. Descartó cualquier "alquimia contable" y aseguró que "los números están clarísimos".
La controversia surgió en un escenario donde el mercado financiero especula sobre una posible intervención del Tesoro para moderar la tensión cambiaria, especialmente en la recta final hacia las elecciones legislativas.
Un informe de la consultora 1816 sugirió que el Tesoro podría haber estado vendiendo dólares, basándose en una caída de los depósitos en moneda extranjera y un aumento en los depósitos en pesos entre el 11 y el 27 de agosto. "El Tesoro no comunica estas intervenciones, pero el patrón de flujos bancarios sugiere que pudo haber estado ofreciendo dólares", indicó el informe.
Sin embargo, cabe recordar que el BCRA solo puede intervenir con ventas en el mercado oficial cuando el dólar alcance el techo de la banda de flotación, que actualmente se encuentra en torno a $1.465.