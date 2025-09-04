¿Cómo se comportaron los precios durante el octavo mes del año?

Distintas consultoras económicas difundieron en el inicio de la semana sus proyecciones sobre la inflación de agosto, a la espera de las cifras oficiales del Indec, que se conocerán recién el próximo miércoles 10 de este mes. Los analistas coinciden en que el índice de precios habría rondado el 2%, en un contexto marcado por la volatilidad del dólar y su impacto en bienes de consumo masivo, en especial los alimentos. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había estimado una variación de 1,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto. Sin embargo, varias consultoras privadas consultadas por los medios porteños anticipan que el resultado final podría estar por encima de ese nivel. La disparidad refleja la incertidumbre sobre la dinámica inflacionaria, en un escenario económico donde las tensiones cambiarias siguen ejerciendo presión sobre los precios.