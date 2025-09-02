El Gobierno ratificó que los aumentos salariales seguirán atados a la inflación

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, ratificó este martes que el Gobierno continuará aplicando el esquema de actualización salarial acordado con los gremios en las últimas negociaciones paritarias, realizado en julio pasado. El mecanismo prevé incrementos automáticos en los haberes de los trabajadores estatales, de acuerdo con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).