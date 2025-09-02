Secciones
Política

El Gobierno ratificó que los aumentos salariales seguirán atados a la inflación

Los haberes para los estatales se incrementarán cada dos meses, de acuerdo con el índice del Indec.

Regino Amado. COMUNICACIÓN PÚBLICA Regino Amado. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 3 Hs

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, ratificó este martes que el Gobierno continuará aplicando el esquema de actualización salarial acordado con los gremios en las últimas negociaciones paritarias, realizado en julio pasado. El mecanismo prevé incrementos automáticos en los haberes de los trabajadores estatales, de acuerdo con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

"De acuerdo a lo indicado por el gobernador Osvaldo Jaldo, venimos cumpliendo a rajatabla lo que acordamos con los gremios y lo que se estableció en las actas. Hemos pagado los salarios con los incrementos establecidos", aseguró Amado en declaraciones a la prensa.

En ese marco, el funcionario explicó que los meses de julio y agosto se actualizarán automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones oficiales, ese ajuste podría representar un aumento del 4% que impactará en los haberes de septiembre, a cobrar en octubre.

Además, detalló que el incremento correspondiente a los meses de septiembre y octubre se verá reflejado en los sueldos de noviembre, que serán percibidos en diciembre.

Por último, Amado destacó que este mecanismo de actualización bimestral permite mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. “Se habilitó esta forma de actualizar los salarios cada dos meses y es lo que vamos a hacer de acuerdo al índice de inflación”, concluyó.

