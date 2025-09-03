La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Por su parte, la consultora EcoGo coincidió en que el índice habría sido de 2,1%, aunque matizó los factores que impulsaron el aumento. “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada, la suba en los precios del resto de las categorías mantuvo el indicador", indicaron. Este comportamiento refleja cómo, incluso en meses en que el impacto de los alimentos es más moderado, la inflación general se sostiene por aumentos en servicios regulados y otros sectores de consumo.