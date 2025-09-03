La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Distintas consultoras económicas difundieron en el inicio de la semana sus proyecciones sobre la inflación de agosto, a la espera de las cifras oficiales del Indec, que se conocerán recién el próximo miércoles 10 de septiembre. Los analistas coinciden en que el índice de precios habría rondado el 2%, en un contexto marcado por la volatilidad del dólar y su impacto en bienes de consumo masivo, en especial los alimentos.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había estimado una variación de 1,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto. Sin embargo, varias consultoras privadas consultadas por los medios porteños anticipan que el resultado final podría estar por encima de ese nivel. La disparidad refleja la incertidumbre sobre la dinámica inflacionaria, en un escenario económico donde las tensiones cambiarias siguen ejerciendo presión sobre los precios.
En las últimas semanas de julio, la escalada del dólar encendió alertas sobre un posible traslado a la inflación. Aunque el movimiento de la divisa no se profundizó, el tipo de cambio se consolidó por encima de los $1.300, un nivel sensiblemente más alto que el previo. Esa volatilidad, advierten los economistas, ya se hizo sentir en el rubro de alimentos y bebidas, además de bienes para el hogar y otros consumos básicos.
¿Cuál sería el índice de inflación de agosto?
De acuerdo con el relevamiento de la consultora Equilibra, el IPC de agosto habría cerrado en torno al 2%. “El dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%)”, señalaron desde la firma. Entre los rubros que más subieron destacaron Bebidas alcohólicas y tabaco (4,1%), Transporte (3%), Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,2%).
La consultora OJF, en tanto, estimó que la inflación de agosto fue de 2,1% mensual y advirtió un crecimiento interanual del 32,2%. Según sus cálculos, la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año ya trepa al 19,7%. “En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”, explicaron.
Por su parte, la consultora EcoGo coincidió en que el índice habría sido de 2,1%, aunque matizó los factores que impulsaron el aumento. “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada, la suba en los precios del resto de las categorías mantuvo el indicador", indicaron. Este comportamiento refleja cómo, incluso en meses en que el impacto de los alimentos es más moderado, la inflación general se sostiene por aumentos en servicios regulados y otros sectores de consumo.
La consultora Invecq también aportó su proyección, con un cálculo similar al de las demás: la variación mensual se habría ubicado en torno al 2,1% para el nivel general.
Más allá de las diferencias mínimas en los porcentajes, el consenso entre los analistas consultados por TN.com es que la inflación de agosto se mantuvo en el rango del 2% y que los movimientos del dólar seguirán siendo un factor clave para la dinámica de precios en los próximos meses. Los incrementos en tarifas reguladas, transporte y bienes de consumo básico marcan un escenario donde la estabilidad resulta difícil de alcanzar, incluso con los esfuerzos de política monetaria del Banco Central.