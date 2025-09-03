Secciones
Seguridad

Asesino serial en Jujuy: hubo dos nuevas coincidencias de ADN y ya son cuatro las víctimas confirmadas

Se ampliará la imputación contra Matías Jurado, mientras continúa el análisis de muestras genéticas halladas en su casa.

GUILLERMO BELLER. El fiscal dio una conferencia de prensa, acompañado por la bioquímica que participa del análisis de muestras genéticas. GUILLERMO BELLER. El fiscal dio una conferencia de prensa, acompañado por la bioquímica que participa del análisis de muestras genéticas.
Silvia De Las Cruces
Por Silvia De Las Cruces Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas JujuyMatías JuradoAsesino serial en Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
2

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Volvería a la cárcel un narco acusado de contrabando

Volvería a la cárcel un narco acusado de contrabando

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El Ministerio Público no consigue que le dicten preventiva a los acusados por la quema de pastizales y cañaverales

El Ministerio Público no consigue que le dicten preventiva a los acusados por la quema de pastizales y cañaverales

Comentarios