Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Asesino serial en Jujuy: hubo dos nuevas coincidencias de ADN y ya son cuatro las víctimas confirmadas
Se ampliará la imputación contra Matías Jurado, mientras continúa el análisis de muestras genéticas halladas en su casa.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
GUILLERMO BELLER. El fiscal dio una conferencia de prensa, acompañado por la bioquímica que participa del análisis de muestras genéticas.
Por
Silvia De Las Cruces
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Jujuy
Matías Jurado
Asesino serial en Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"
Más Noticias
"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina
“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
Volvería a la cárcel un narco acusado de contrabando
Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
El Ministerio Público no consigue que le dicten preventiva a los acusados por la quema de pastizales y cañaverales
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más